Kymco registra il nome CV-X45: arriva il nuovo scooter adventure?

Da Kymco sarebbero in arrivo novità interessanti. L'azienda ha depositato diverse richieste di registrazione del nome ''CV-X45'' che farebbero intendere l'arrivo di un nuovo modello. Ma quale potrebbe essere? Si dice che possa trattarsi della versione di produzione del concept di uno scooter adventure svelato a EICMA 2024. All'epoca si chiamava CV-R5 (cliccate qui se volete saperne di più), ma il logo sui lati corrisponde al carattere tipografico utilizzato per il nuovo logo CV-X45. Un'ulteriore conferma che il CV-X45 possa essere la versione di produzione del CV-R5 è data dal nome stesso.

Infatti, il motore da 427 cc del prototipo mostrato ad EICMA indica che si tratta di un veicolo di classe 450, come indicato dal ''45'' nel nome CV-X45, mentre la ''X'' indica un modello adventure.

Appuntamento a EICMA 2026?

Se davvero sta arrivando da parte di Kymco un nuovo scooter adventure, entrerà in diretta concorrenza con l'Honda X-ADV. Del resto, il grande successo del modello giapponese ha portato diverse aziende a proporre modelli simili e Kymco si è mostrata desiderosa di entrare in questo segmento di mercato.

Kymco CV-R5, 3/4 posteriore

Se le specifiche della CV-R5 saranno confermate nel modello di produzione, possiamo aspettarci diverse modalità di guida, acceleratore ride-by-wire e una potenza massima dichiarata di 34 CV con una coppia di 48 Nm. La ciclistica prevedeva il motore piazzato al centro del telaio e il reparto sospensioni con una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore con sistema PTM (Pivoting Torque Management). Il CV-R5 pesa 210 kg, mentre i cerchi in lega sono equipaggiati con pneumatici semi-tassellati, nelle misure 120/70-15 all’anteriore e 150/70-14 al posteriore.

Il concept del 2024 presentava un vano sottosella per riporre un casco integrale e vantava accensione keyless, controllo di trazione, connettività wireless tramite un cruscotto TFT e monitoraggio della pressione degli pneumatici. Sarà così anche la nuova CV-X45? Le recenti richieste di registrazione del marchio suggeriscono che il lancio ufficiale del CV-X45 potrebbe non essere lontano. Appuntamento a EICMA 2026?

Fonte: Cycle World

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026