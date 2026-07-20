SYM, occasioni di luglio: sconti e accessori inclusi su molti modelli

Fino alla fine del mese di luglio 2026, SYM propone una serie di offerte speciali sulla gamma dei suoi scooter. Le promozioni includono una serie di sconti sull'acquisto dei singoli modelli. In alcuni casi, il vantaggio cliente include pure alcuni accessori come ad esempio il parabrezza e il bauletto.
Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio le diverse promozioni SYM per il mese di luglio 2026.
SYM, le offerte luglio 2026 sugli scooter
Partiamo da SYM TTLBT 2026, il maxiscooter da turismo che è proposto a 9.499 euro al posto di 9.999 euro. Passiamo poi a SYM ADX 300 2026 in promozione a 4.799 euro al posto di 4.999 euro. C'è poi SYM Jet X 125 2026 al prezzo di 2.699 euro contro i 2.999 euro del listino.
Andiamo avanti e scopriamo tutte le altre promozioni del mese.
- SYM Joyride 300 2026 a 4.299 euro
- SYM Symphony ST 200 E5+ a 2.799 euro con bauletto, parabrezza e copri strumentazione
- SYM Cruisym 300 E5+ a 5.199 euro
- SYM ADX 300 E5+ a 4.499 euro
- SYM Symphony ST 125 E5+ a 2.799 euro con bauletto, parabrezza e copri strumentazione
- SYM ADX TG 400 E5+ a 6.799 euro
- SYM Symphony 125 E5+ a 2.499 euro con bauletto e parabrezza
- SYM Joyride E5+ a 3.999 euro
- SYM Symphony 125 E5+ a 2.399 euro con bauletto
- SYM Jet X 125 E5+ a 2.599 euro
- SYM Maxsym 400 GT E5+ a 5.999 euro
- SYM Maxsym TL 508 E5+ a 8.499 euro
- SYM Joymax 300 Z E5+ a 4.399 euro
- SYM Fiddle 50 2025 a 2.099 euro con bauletto
- SYMphony 200 E5+ a 2.499 euro con bauletto
- SYM Symphony 200 E5+ a 2.599 euro con bauletto e parabrezza
- SYM ADX 125 E5+ a 3.199 euro
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).