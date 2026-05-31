SYM TTLBT 2026: la prova. Meglio di una moto per viaggi brevi?

Il nuovo TTLBT combina prestazioni da scooter sportivo, tecnologia e comfort, borse di serie e tecnologia Apple CarPlay: la recensione

Eravamo rimasti al concept visto lo scorso anno e ora, dopo la passerella di EICMA, il SYM TTLBT 508 2026 si presenta in veste definitiva. Strano? Sì, ma SYM ha deciso di crederci comunque, proponendo il suo TTLBT come ammiraglia di gamma, alzando ulteriormente l’asticella: se il Maxsym TL ci aveva abituato a una dinamica di guida convincente, il nuovo arrivato promette di unire quelle prestazioni a un livello di comfort e tecnologia finora inedito per il marchio taiwanese. È il primo vero ''maxi sportivo'' di alta gamma di SYM, ma avrà le carte in regola per dare del filo da torcere ai leader del mercato? Scopriamolo insieme.

Che ''animale'' strano questo TTLBT, che con il mondo faunistico - secondo la fervida immaginazione del reparto marketing SYM - dovrebbe ricordare la tartaruga, ma non siamo certo qui per giudicare il nome o le scelte commerciali. Il TTLBT riporta in auge un concetto che ultimamente era finito un po' nel dimenticatoio: lo scooter come mezzo per viaggiare. Per farlo in SYM hanno preso l'ottima base tecnica del Maxsym TL508 e l'hanno plasmata in forma più touring, dotando lo scooter di un paio di piccole borse laterali di serie (da 14,4 e 13,6 litri). Nel sottosella c'è spazio per un casco integrale e oggetti di piccole dimensioni, che alternativamente possono essere inseriti nel retroscudo.

La qualità percepita è elevata: le plastiche, gli accoppiamenti e la scelta dei materiali lo pongono un gradino sopra anche rispetto al fratello sportivo, con finiture da scooter premium. Ma non è solo l'aspetto a rendere il nuovo TTLBT una bandiera tecnologica.

COMFORT E TECNOLOGIA

SYM TTLBT 2026, il ponte di comando

È in questo capitolo che il TTLBT 508 si fa apprezzare maggiormente. La sella (a 780 mm da terra) è abbinata a un poggiaschiena regolabile su 3 posizioni, permettendo di trovare la triangolazione perfetta per ogni statura. Il pacchetto da viaggio si completa con il parabrezza elettrico, cruise control, le manopole riscaldabili a 4 livelli e delle luci cornering che si attivano superati i 13° di inclinazione. Il posto di guida è dominato da un display TFT touchscreen da 7 pollici con 3 layout grafici, che integra la connettività completa con Apple CarPlay: navigazione, musica e chiamate sono sempre a portata di mano.

MOTORE: IL CUORE PULSANTE

Sotto la carenatura ispirata ad un animale famoso per la sua lentezza, in realtà pulsa il collaudato bicilindrico parallelo da 508 cc, un propulsore che abbiamo imparato ad apprezzare per la sua regolarità e la spinta vigorosa. I numeri dicono 45,5 CV a 6.750 giri/min e 49,9 Nm a 5.250 giri/min. La novità principale qui è l'adozione dell'acceleratore ride-by-wire, che permette una gestione della potenza più raffinata e l'introduzione di 3 riding mode: ''Normale con TCS'', ''Normale'' e ''Pioggia''

SYM TTLBT 2026, la ciclistica è confermata

Il TTLBT 508 mantiene l'impostazione ciclistica che ha reso celebre il TL. La forcella a steli rovesciati e il monoammortizzatore con link lavorano in sinergia per copiare le asperità, mentre l'impianto frenante a doppio disco anteriore, coadiuvato dal sistema MSC Bosch 9.3 (che introduce ABS e Traction Cornering). Il peso non è propriamente piuma: 254 kg in ordine di marcia, un peso da moto GT, ma va detto che il serbatoio da 16 litri ha una parte delle colpe, adatto a coprire viaggi su lunghe percorrenze.

SYM TTLBT 2026, il turismo con uno scooter? Perché no!

Appena salito, mi sono accorto subito dell'ottimo comfort offerto dalla sella, che offre un buon sostegno senza risultare inutilmente cedevole. La posizione di guida ricorda vagamente quella di una cruiser, specialmente quando si distendono le gambe e si usano i poggiapiedi inclinati. Una posizione di guida che invoglia a macinare chilometri ma che non fa diminuire al sensazione di controllo del veicolo che tanto mi piaceva sul TL. Ovviamente, trattandosi di un vero scooter maxi-GT, le manovre sulle prime richiedono un po' di attenzione, ma va detto che l'ergonomia è stata studiata bene, con un arco al cavallo piuttosto contenuto considerando il telaio di stampo motocilistico che spesso obbliga i progettisti a selle basse ma troppo larghe, che mettono in difficoltà che non spicca per doti fisiche. Sulle lunghe percorrenze torna utile il supporto lombare regolabile.

IN CITTÀ

Con borse montate che ne allargano la sagoma, passo lungo e peso elevato, il TTLBT non è certamente il miglior scooter per surfare tra le onde del traffico cittadino. Il baricentro basso, il buon raggio di sterzo e la trasmissione dolce alla prima apertura aiutano a gestirne gli ingombri e disimpegnarsi in maniera comunque accettabile, specialmente considerando le dimensioni. Dove, ancora una volta, il TTLBT si prende la rivincità è nel comfort: buche, dossi e sconnessioni non impensieriscono, nemmeno quelle più marcate.

TANGENZIALI E AUTOSTRADE

Se di serie ti forniscono di borse forse vorrà dire che la città non è il tuo unico posto nel mondo, anzi forse è proprio negli altri ambiti che le tue caratteristiche emergono. Mi è bastato lasciare alle spalle il traffico di Olbia (sì, anche in Sardegna esiste il traffico) per capire che questa era la realtà. Quando ha strada libera da mettere sotto le ruote, il TTLBT diventa davvero piacevole. La protezione aerodinamica, grazie al parabrezza regolabile elettricamente, è di alto livello: il flusso d'aria viene deviato efficacemente lontano dal casco del pilota, permettendo di mantenere velocità autostradali elevate senza affaticamento. E non si affatica nemmeno il motore, che conferma le sue ottime doti di spinta ed elasticità. Comodo in generale lo scooter e comodo è anche il cruise control, con tasti dedicati per regolare la velocità a proprio piacimento, peccato che per disinserirlo non ci sia la corsa negativa del comando del gas. Questo merita compliementi, davvero a punto il suo funzionamento, così come la trasmissione.

TRA LE CURVE

SYM TTLBT 2026 tra le curve

Sul dritto fila come un fuso, ma tra le curve? La buona genetica non mente, anche quando le curve prendono il posto dei pochi rettilinei dell'isola, non smette di convincermi. Certo, rispetto al TL è più GT e meno sportivo, il peso in più si fa sentire, non tanto sul veloce - dove il TTLBT ha un comportamento quasi motociclistico - quanto più nel tortuoso, dove c'è da far girare alla svelta la prua lui tende ad andare un po'... alla deriva. Sia chiaro, finezze e pretese che maggiormente si addicono alle moto piuttosto che ad uno scooter ma visto che il livello è alto, si alzano anche le pretese dei tester... e, immagino, dei potenziali acquireni. Il motore convince anche nell'uso più sportivo tra le curve, ma tra i due riding mode preferisco quello con il controllo di trazione spento, dato che l'intervento a scooter piegato è inutilemente invasivo: sembra quasi che ragioni esclusivamente sull'angolo di piega, piuttosto che sull'effettiva differenza di velocità tra le ruote. Bene l'assetto e la frenata, entrambi privi di critiche, anzi.

Dunque, cos'è il SYM TTLBT 2026? Una valida alternativa a chi non vuole avere a che fare con le moto, ma rinuncia al piacere di esplorare terre fantastiche come la Sardegna in sella a un mezzo con due ruote. Con 16 litri di serbatoio, una capacità di carico generosa (vano sottosella più borse di serie) e una dotazione elettronica al top, è il compagno ideale per chi cerca prestazioni, ma non vuole rinunciare al comfort nei lunghi viaggi. Una critica? Le borse - ingegnose nel sistema di sgancio rapido - sono davvero troppo piccole per poter essere ben sfruttate.

Il prezzo? 9.990 euro, non certo pochi, ma se si considera la concorrenza diretta di margine sul cartellino ne avanza ancora, magari per prendere un BWT da usare in città.

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Pubblicato da Danilo Chissalè, 10/06/2026