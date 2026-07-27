Panthette X è il nuovo scooter crossover di Phelon & Moore: caratteristiche e prezzi

Phelon & Moore è un marchio fondato nel 1904 a Cleckheaton, nel West Yorkshire. Dopo la chiusura del 1967, Phelon & Moore torna sul mercato. L'azienda presenta adesso Panthette X. Si tratta di uno scooter crossover di media e piccola cilindrata (300 cc e 125 CC) e punta a essere un mezzo molto pratico sia per la mobilità urbana e sia per chi cerca una 2 ruote con cui divertirsi anche fuori città.

Design italiano

Lo scooter è stato disegnato nel centro stile torinese di Phelon&Moore. Modello che è stato progettato per affrontare senza difficoltà il pavé cittadino, le strade bianche e il turismo a corto raggio. Grande attenzione è stata data al comfort e alla praticità d'uso. La dotazione prevede infatti manopole riscaldabili su più livelli, sella con impunture posta a soli 799 mm da terra, e vano sottosella che permette di caricare un casco integrale.

Phelon & Moore Panthette X

Per garantire un'adeguata protezione nell'off-road più leggero, Panthette X offre di serie i paramani che contribuiscono pure a dare allo scooter un look più grintoso.

Il parabrezza è regolabile in altezza tramite un comodo sistema manuale, mentre l’illuminazione è affidata alle luci Full LED con firma luminosa specifica Phelon&Moore. Panthette X si potrà avere nelle colorazioni Artemisia Green, Dover White e London Grey.

Phelon & Moore Panthette X

Motori, doppia scelta: 125 e 300 cc

Panthette X si potrà scegliere con due motorizzazioni differenti. In entrambi i casi abbiamo un monocilindrico nelle cilindrate da 125 o 300 cc.

La versione di 125 cc, che è possibile guidare con patente A1 e patente B, raggiunge la potenza massima di 12 CV (9 kW) a 8.250 giri/min, con la coppia massima di 11,7 Nm erogata a 6.500 giri/min. La motorizzazione 300 cc, che si guida con patente A2, offre invece 23,5 CV (17,5 kW) a 8.000 giri/min e 25 Nm di coppia a 5.000 giri/min.

Phelon & Moore Panthette X

Lo scooter può contare su di un telaio tubolare in acciaio abbinato a sospensioni a lunga escursione. La forcella a steli rovesciati (USD) da 41 mm di diametro vanta un'escursione di 120 mm. Dietro ci sono montati due ammortizzatori idraulici regolabili nel precarico molla, con una corsa utile di 90 mm.

Le ruote sono da 14 pollici all'anteriore e da 13 pollici al posteriore. Il sistema frenante si compone di un disco da 260 mm davanti e da 240 mm dietro. Ovviamente c'è l'ABS e non manca nemmeno il controllo di trazione. Il peso in ordine di marcia con il serbatoio pieno si attesta a 148 kg (140 kg a secco).

Phelon & Moore Panthette X

La dotazione di elettronica prevede uno schermo da 7 pollici per la strumentazione dotata di connettività Bluetooth, Wi-Fi e funzione Phone Mirroring, che permette di utilizzare direttamente sullo schermo di bordo le mappe di navigazione e le informazioni dello smartphone collegato attraverso una app dedicata.

Il sistema multimediale Phelon&Moore permette di visualizzare video e immagini tramite Bluetooth. E per ricaricare i dispositivi ci sono due prese, una USB-A e una USB Type-C posizionate dietro lo scudo.

Prezzi

Panthette X 125 costa 3.800 euro, mentre Panthette X 300 4.700 euro.

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