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Nuovo SYM ADX 300 2026: Dash Cam e più tecnologia per lo scooter crossover

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2 ore fa - SYM rinnova l'ADX 300: Dash Cam, SYM+ e top case di serie

SYM aggiorna il suo scooter crossover ADX 300 per il Model Year 2026 con nuove tecnologie
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Il segmento degli scooter crossover si evolve e cresce. Si tratta di modelli pensati per essere sia pratici nell'utilizzo urbano e sia adatti per poter affrontare piccoli viaggi, anche quando si tratta di dover affrontare sterrati. Con un mercato sempre più competitivo, SYM ha aggiornato il suo ADX 300 con il Model Year 2026 che introduce alcune novità interessanti, concentrate soprattutto sul fronte della tecnologia.

SYM ADX 300 2026

SYM ADX 300 2026: tanta tecnologia in più

La prima novità è l'introduzione della Dash Cam che permetterà di migliorare la sicurezza e la tutela dello scooterista durante i tragitti quotidiani. Altra novità è l'introduzione sistema SYM+ Smartphone Connection che permette di integrare lo smartphone con lo scooter, per gestire facilmente le informazioni attraverso il quadro strumenti.

Infine, con il Model Year 2026 arriva il Top Case in stile Aluminium che va ad aumentare la capacità di carico, accentuando contestualmente l'estetica Adventure.

SYM ADX 300 2026

SYM ADX 300 2026: caratteristiche tecniche

Per il resto, è il SYM ADX 300 che già conosciamo, uno scooter dotato di un motore monocilindrico di 278,3 cc in grado di erogare 26 CV e 26 Nm di coppia. La ciclistica è affidata davanti a una forcella telescopica e dietro a un doppio ammortizzatore. Impianto frenante prevede un disco anteriore da 260 mm e posteriore da 240 mm. Non solo c'è l'ABS ma pure il traction control. Ruota da 15 pollici all'anteriore e da 14 pollici al posteriore.

Il serbatoio della benzina presenta una capacità di 16 litri.

Prezzo

Il nuovo SYM ADX 300 MY26 è disponibile al prezzo promozionale di lancio di 4.799 euro fino a fine luglio (prezzo di listino 4.999 euro).

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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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