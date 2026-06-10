Phelon & Moore Capetown 7X e 7S: caratteristiche e prezzi

Svelati prezzi e caratteristiche delle adventure Phelon & Moore: l'adventure Capetown 7X e la vcrossover Capetown 7S

Il loro arrivo era nell'aria da tempo e finalmente Phelon & Moore scioglie le riserve su caratteristiche e prezzi della sua Capetown, declinata nella versione adventure 7X, nella serie limitata 7X by Pininfarina e nell'allestimento crossover 7S. Ma andiamo con ordine.

Phelon & Moore Capetown 7X

La storia di Phelon & Moore – o P&M, come la chiamano gli appassionati – non è una di quelle che si riassumono in due righe. Fondata nel 1904 a Cleckheaton, nel West Yorkshire, il marchio è rimasto nell'immaginario collettivo dei motociclisti britannici molto più a lungo di quanto sia rimasto sui listini.

Dopo la chiusura del 1967, il nome è sopravvissuto nei ricordi prima di tornare sul mercato nel 2022, con nuovi proprietari europei e un centro stile aperto a Torino. Oggi la gamma comprende la custom Panther, lo scooter Panthette e la famiglia Capetown, di cui la 7X e la 7S sono le protagoniste.

Il nome non è casuale: la storia della traversata africana

Capetown non è un nome scelto per assonanza esotica. È un tributo diretto all'impresa che Teresa Wallach e Florence Blenkiron compirono nel 1935: partendo da Londra, le due motocicliste percorsero oltre 21.000 km fino a Città del Capo, in Sudafrica, a bordo di una Phelon & Moore con sidecar e rimorchio.

Senza supporto tecnico, con mappe approssimative e strade per buona parte impraticabili. L'unico limite, alla fine, si rivelò la resistenza fisica di chi guidava – non certo quella della moto.

Da quell'impresa nasce lo spirito della Capetown 7X, la versione più avventurosa della gamma media del brand, dove la X indica esplicitamente una predisposizione all'offroad leggero.

Phelon & Moore Capetown 7X, lato sinistro

La capacità del serbatoio è di 21 litri. Il peso in ordine di marcia con il pieno è di 249 kg. Il motore è un bicilindrico parallelo da 693 cc, quattro tempi, distribuzione DOHC a 8 valvole, raffreddato a liquido e dotato di contralbero di bilanciamento. I numeri: 74 CV a 8.500 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min.

L'erogazione è descritta dal costruttore come fluida sin dai bassi regimi, il che la rende adatta sia ai lunghi trasferimenti autostradali sia allo sterrato leggero. Per chi ha la patente A2, è disponibile una versione depotenziata a 35 kW.

La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 7 pollici con mirroring completo dello smartphone per navigazione, chiamate e musica, gestibili dal blocchetto sinistro al manubrio. Di serie il TPMS (monitoraggio pressione pneumatici), il controllo della trazione (TCS) disinseribile e l'illuminazione Full LED con indicatori di direzione integrati nella carrozzeria per ridurre i danni in caso di caduta.

La ciclistica della Capetown 7X

Il telaio è a traliccio in acciaio ad alta resistenza, con piastre laterali nella zona centrale per aumentare la rigidità torsionale nelle situazioni fuoristrada.

Le sospensioni garantiscono 170 mm di escursione su entrambi gli assi: davanti c'è una forcella a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile (precarico, compressione e estensione); dietro spicca il monobraccio in fusione di alluminio, soluzione inusuale per questo segmento di prezzo, che lascia il cerchio a raggi completamente in vista e semplifica le operazioni di manutenzione.

Il monoammortizzatore è regolabile nel precarico tramite un pomello remoto, posizionato accanto alla pedana sinistra del passeggero e azionabile senza attrezzi.

Le ruote tubeless a raggi in lega leggera montano cerchi da 19 pollici davanti e 17 dietro, con pneumatici di primo equipaggiamento sviluppati internamente da P&M con il disegno ''Panther pattern'', pensato per offrire grip su sterrato senza sacrificare comfort acustico e precisione su asfalto.

L'impianto frenante prevede all'anteriore una coppia di dischi flottanti da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini; al posteriore un disco singolo da 260 mm con pinza assiale a 2 pistoncini. ABS disinseribile di serie su entrambi gli assi. Completano la dotazione la piastra paramotore in alluminio, la protezione tubolare per la carrozzeria e il cavalletto centrale.

La limited edition Capetown 7X by Pininfarina

Ne avevamo parlato in occasione di EICMA 2025: la Capetown 7X ''Design by Pininfarina'' è una serie limitata a 595 esemplari numerati, realizzata per celebrare i 95 anni della carrozzeria di Cambiano.

Non si tratta di semplici modifiche estetiche: i componenti aerodinamici – parabrezza maggiorato a regolazione rapida, paramani strutturali in composito di carbonio e alluminio, deflettori laterali – sono stati sviluppati e testati nella galleria del vento di Pininfarina.

La livrea si ispira ai concetti geometrici della leggendaria concept Ferrari Modulo, mentre sulla piastra di sterzo superiore è applicata la targhetta metallica numerata che certifica l'esclusività dell'esemplare. Disponibile su preordine presso la rete ufficiale con scelta del numero di serie.

Phelon & Moore Capetown 7S

Se la 7X guarda allo sterrato, la 7S – dove la S sta per Street e Sport-Touring – è concepita per chi percorre prevalentemente asfalto e ama i lunghi viaggi. La piattaforma meccanica è condivisa: stesso bicilindrico da 693 cc e 74 CV, stesso cambio a 6 marce.

Le differenze iniziano dalle ruote: la 7S adotta cerchi in lega da 17 pollici su entrambi gli assi (non più raggi, ma in lega) con pneumatici stradali 120/70-17 davanti e 160/60-17 dietro, che riducono l'effetto giroscopico e rendono la moto più agile in curva.

Le sospensioni mantengono la stessa architettura ma con un'escursione ridotta a 150 mm, il che abbassa anche l'altezza sella da 830 a 815 mm e rende la moto più stabile alle alte velocità.

L'allestimento della 7S è orientato al comfort: parabrezza più alto e protettivo, deflettori laterali estesi, sella biposto con imbottitura differenziata in gel. Il telaietto posteriore integra i supporti per valigie laterali in alluminio (proposte come optional).

L'elettronica introduce una mappatura ''Touring'' pensata per ammorbidire l'erogazione e ottimizzare i consumi: con un serbatoio da 19 litri dovrebbe permettere un'autonomia superiore ai 400 km, stando al dichiarato.

Capetown 7X : 8.000 euro f.c.

: f.c. Capetown 7S : 7.600 euro f.c.

: f.c. Capetown 7X by Pininfarina: prezzo non ancora comunicato, disponibile su preordine

In Italia il marchio è distribuito dal Gruppo MO.VI Mobility Village S.p.A.

Motore Bicilindrico parallelo, 693 cc, DOHC 8v, raffreddato a liquido Potenza 74 CV (55 kW) a 8.500 giri/min Coppia 68 Nm a 6.500 giri/min Cambio Meccanico a 6 marce Telaio A traliccio in acciaio Sospensione ant. Forcella rovesciata 43 mm, 170 mm di escursione, completamente regolabile Sospensione post. Monobraccio alluminio, mono con regolazione remota, 170 mm Freno ant. Doppio disco 320 mm, pinze radiali 4 pistoncini, ABS Freno post. Disco 260 mm, pinza assiale 2 pistoncini, ABS Pneumatici 120/70-19 ant. / 170/60-17 post. Altezza sella 830 mm Peso in marcia 249 kg Prezzo 8.000 euro f.c.

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