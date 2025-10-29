Capetown 7X by Pininfarina: eleganza e avventura si incontrano a EICMA 2025

C’è un nome che, da solo, è sinonimo di eleganza e proporzione: Pininfarina. E ce n’è un altro, meno noto al grande pubblico ma inciso nella storia del motociclismo britannico: Phelon & Moore. Insieme, questi due mondi hanno dato vita alla Phelon & Moore Capetown 7X ''Design by Pininfarina'', una limited edition da 595 esemplari numerati, presentata in anteprima a EICMA 2025.

Capetown 7X Pininifarina Limited Edition nella galleria del vento

Phelon & Moore Capetown 7X Pininfarina: “Built for everything, designed for the few”

La base tecnica è quella della Capetown 7, la adventure della casa inglese. Ma qui entra in scena la matita di Pininfarina, che ridisegna le regole del viaggio.

Ogni dettaglio è un equilibrio tra forma e funzione: il cupolino maggiorato con supporto CNC, i paramani in carbonio e alluminio ricavati dal pieno, e il riser del manubrio personalizzato “Design by Pininfarina”, con tanto di mostrine numerate sul display e sul bauletto dedicato. Il tutto testato in galleria del vento, come le supercar di Maranello o di Modena.

E poi la livrea: bianco metallizzato, fasce grigio perla e una linea rossa vibrante che attraversa la moto fino alle borse laterali. Un omaggio ai 95 anni di Pininfarina e alla celeberrima concept Modulo, con la sella ricamata “Pininfarina 95” e il numero 95 tono su tono sul serbatoio. Sobria, elegante, ma capace di catturare l'attenzione con una cura del dettaglio tutta da scoprire.

Il nome Capetown non è casuale. La Capetown è la famiglia di moto adventure di Phelon & Moore, ispirata alla straordinaria impresa di Theresa Wallach e Florence Blenkiron: due donne esperte di meccanica che negli anni ’30 attraversarono l’Africa in sella a una Panther, da Londra a Città del Capo.

Capetown 7X Pininifarina Limited Edition, il parabrezza

Motore e ciclistica della nuova Capetown 7X Pininfarina

Da allora a oggi molto è cambiato: la Phelon & Moore della prima ora ha chiuso i battenti nel 1966 per rinascere nel 2022 a opera di un gruppo di imprenditori occidentali. Oggi produce secondo standard europei con l'aiuto di partner cinesi la custom Panther, lo scooter Panthette e la adventure Capetown, appunto. Con le modern classic Brighton prossimamente su questi schermi.

La Capetown offre una sella bassa (830 mm) e un bicilindrico parallelo da 693 cc, 8 valvole DOHC, raffreddato a liquido, con manovellismo a 180°. Eroga 74 CV a 8.500 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min e non manca una versione depotenziata a 35 kW (47,6 CV) per i neopatentati con licenza A2.

Caratteristiche che mettono la Capetown in allestimento standard in concorrenza con CFMoto 700 MT, Moto Morini X-Cape 700 e l'onnipresente Benelli TRK 702.

Le sospensioni strizzano l'occhio a un uso promiscuo: forcella a steli rovesciati da 43 mm con 170 mm di escursione e regolazione idraulica davanti; mono-ammortizzatore regolabile con pomello remoto al posteriore, che fornisce altrettanta corsa al monobraccio in alluminio.

Il reparto freni porta la firma Phelon & Moore: doppi dischi anteriori da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini e un disco posteriore da 260 mm con pinza a 2 pistoncini. ABS di serie, naturalmente, visto che è obbligatorio.

Capetown 7X Pininifarina Limited Edition, vista laterale

Tecnologia e comfort: cosa offre la Capetown 7X Design by Pininfarina

La Capetown 7 monta cerchi tubeless: in lega per la versione S, oppure a raggi (sempre tubeless) per la X, sulla cui base è allestita la Special Edition firmata Pininfarina: con pneumatici 120/70-19 davanti e 170/60-17 dietro. Scelta di compromesso, che combina comfort e stabilità sia su strada sia in sterrato.

La dotazione tecnologica prevede: display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth; parabrezza regolabile con una mano anche in movimento; manopole riscaldate; controllo della pressione e della temperatura pneumatici; controllo di trazione regolabile su due livelli. Prezzo e arrivo nelle concessonarie della Phelon & Moore Capetown 7X Pininfarina non sono ancora stati annunciati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/10/2025