In arrivo la BSA Scrambler? Voci dalla Gran Bretagna dicono di sì

BSA Scrambler - BSA è un nome storico nel mondo delle moto. Fondata nel 1861 come Birmingham Small Arms Company, si occupava all'inizio di equipaggiamento militare e ha poi costruito motociclette fino agli anni Settanta del Novecento. Oggi è di proprietà della Classic Legends PVT Ltd., azienda del Gruppo indiano Mahindra, la quale sta cercando di rilanciarla con nuovi modelli. Il primo è stato la classica Gold Star, in vendita a 7.800 euro franco concessionario. Ora sembra sia finalmente arrivato il momento della Scrambler. Secondo la testata inglese MCN inizia in questi giorni la distribuzione del modello nel Regno Unito e contestualmente dovrebbe iniziare nei maggiori mercati europei. In effetti sul sito italiano di BSA la Scrambler compare, anche se, per ora, solo come modello su cui chiedere di essere tenuti informati.

BSA Scrambler, sui fianchetti c'è la tabella portanumero, il 65 indica, immaginiamo, la cilindrata (652 cc)

BSA Scrambler, quanto costa?

Non ci sono ancora informazioni sul prezzo ma immaginiamo non si discosti molto da quella della sorella Gold Star. Sarà probabilmente inferiore a 8.000 euro.

BSA Scrambler, com'è fatta, caratteristiche

Stile classico per le sovrastrutture e per il motore, un monocilindrico di 652 ccc costruito con vari richiami estetici ai suoi antichi predecessori. È lo stesso impiegato sulla Gold Star e nonostante l’alettatura sul cilindro possa suggerire diversamente è raffreddato a liquido. Eroga 45 CV a 6.500 giri/min e 55 Nm a 4.000 giri/min e ha cambio a cinque marce. La Scrambler ha come scheletro un telaio in tubi di acciaio. La sospensione posteriore sfrutta due ammortizzatori regolabili nel precarico mentre davanti c'è una forcella con steli di 41 millimetri di diametro. L'impianto frenante si basa dischi e pinze Brembo (di 320 mm di diametro l'anterioer, di 255 mm il posteriore, naturalmente con ABS). Le ruote a raggi di 19'' l'anteriore e di 17'' la posteriore sono completate da gomme Pirelli Scorpion Rally STR in misura 110/80 e 150/70. Il peso è di 218 kg a vuoto. Il serbatoio della benzina ha 12 litri di capacità.

BSA Scrambler, cerchi a raggi con l'anteriore di 19''

