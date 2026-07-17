Zero LS1, lo scooter elettrico ora costa meno: promo estiva a 4.950 euro

Zero Motorcycles lancia una promozione estiva dedicata al suo scooter elettricoLS1: uno sconto di 370 euro pensato per abbassare ulteriormente la soglia d'accesso alla mobilità elettrica in città. Zero LS1 è stato progettato per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano ed extraurbano. Le dimensioni compatte e la facilità di utilizzo lo rendono adatto al traffico cittadino, mentre le prestazioni permettono di affrontare senza difficoltà anche i percorsi fuori città, tangenziali comprese.
Batterie estraibili e autonomia
Il cuore tecnico dello scooter è rappresentato dalle due batterie estraibili, per una capacità complessiva di 3,7 kWh. I pacchi si rimuovono facilmente dal vano dedicato e possono essere ricaricati a casa o sul posto di lavoro, senza bisogno di infrastrutture dedicate.
L'autonomia dichiarata è di 112 km in ciclo urbano e di 110 km nel ciclo misto città/extraurbano a bassa velocità. Considerando il costo medio dell'energia elettrica per uso domestico in Italia, una ricarica completa costa poco più di 1 euro. La velocità massima si attesta intorno ai 99 km/h, sufficiente per muoversi con disinvoltura anche su strade a scorrimento veloce.
Prezzo e promozione
Zero LS1, svelato il prezzo dello scooter elettrico ''urban'' guidabile con patente A1; l'autonomia è di 112 km nel ciclo ''misto''
La promozione è valida fino al 30 settembre 2026: in questa finestra temporale Zero LS1 è acquistabile al prezzo di 4.950 euro invece dei 5.320 euro di listino ufficiale
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.