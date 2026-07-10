Polini annuncia la doppia ruota fonica per la Vespa GTS 310 e GTS 300

Polini amplia il proprio catalogo aftermarket con una nuova doppia ruota fonica dedicata alla Vespa GTS 310 Euro 5+, sviluppata dal reparto Ricerca e Sviluppo dell'azienda per intervenire sul limitatore elettronico di velocità. La ruota fonica è quel piccolo anello dentato montato sul mozzo della ruota che, passando davanti a un sensore fisso, genera un segnale a impulsi. Da quel segnale la centralina ricava la velocità di rotazione della ruota, un dato che serve sia all'ABS per gestire la frenata sia al computer di bordo per calcolare la velocità del veicolo e, di conseguenza, far intervenire il limitatore elettronico quando si avvicina al valore massimo impostato.

La doppia ruota fonica Polini

Doppia ruota fonica Polini

Una doppia ruota fonica integra due serie diverse di denti anziché una sola. In questo modo ognuna è dedicata a un compito diverso. Una continua a inviare il segnale reale al sistema ABS. L'altra, invece, alimenta con un numero di impulsi differente il circuito che gestisce il limitatore, ingannandolo e convincendolo che la velocità effettiva sia più bassa di quella reale. Il risultato è che il limitatore interviene più tardi, permettendo allo scooter di raggiungere una velocità massima superiore a quella di serie. Nel frattempo l'ABS lavora sui dati corretti e il display, alimentato da un terzo segnale indipendente, continua a mostrare la velocità vera. La ruota fonica di Polini è progettata per integrarsi con la configurazione di serie della GTS 310 e si installa senza interventi invasivi.

Polini sottolinea la piena compatibilità con il sistema ABS originale dello scooter. Il nuovo componente è stato progettato per non interferire con i sensori di serie, preservando il funzionamento dei dispositivi di sicurezza previsti da Piaggio.

La doppia ruota fonica per la Vespa GTS 310 è in vendita a 38 euro più IVA, mentre a metà prezzo (19 euro più IVA) è disponibile anche la versione dedicata alla GTS 300.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 10/07/2026