HPE, la catena moto della svolta: niente lubrificazione e manutenzione

La catena della moto è un elemento che richiede una corretta manutenzione. Va tenuta pulita e necessita di una lubrificazione periodica. Il tutto per tenere in perfetto stato la trasmissione della propria 2 ruote. C'è adesso una novità molto importante che può cambiare tutto, riducendo il tempo necessario da dedicare alla manutenzione della moto. Questo grazie a HPE che sta per High Performance Endurance.

Si tratta della prima catena moto progettata per eliminare la tradizionale rilubrificazione periodica senza compromettere prestazioni, affidabilità e durata. Prodotto che è stato sviluppato da Regine Catene.

Regina HPE

Meno manutenzione per la moto

Insomma, la nuova HPE di Regina nasce per ridurre il tempo da dedicare alla cura della trasmissione della moto. Un bel vantaggio dato che oltre a non richiedere rilubrificazioni periodiche, questa catena accumula meno sporco e garantisce prestazioni costanti nel tempo. Meno manutenzione significa pure costi di gestione ridotti.

HPE nasce come risposta alla necessità di rendere una catena più efficiente, eliminando al tempo stesso una delle operazioni di manutenzione più frequenti e meno apprezzate dai motociclisti.

Regina HPE

Questa nuova catena è il frutto di anni di ricerca, sviluppo e test. Il segreto è il rivestimento Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C), una delle evoluzioni più avanzate della famiglia dei rivestimenti DLC (Diamond Like Carbon). Come funziona? Applicato alle superfici di bussole e rulli, il trattamento ta-C combina una durezza eccezionale con un coefficiente di attrito estremamente ridotto.

Ne consegue un'importante riduzione degli attriti interni alla trasmissione, che si traduce in maggiore efficienza meccanica, migliore scorrevolezza e una durata superiore. In termini molto pratici, la ruota posteriore riceve maggiore potenza dal motore.

Insomma, ci sarà più tempo per guidare e si passerà meno tempo in garage a fare manutenzione. Il produttore aggiunge che per garantire il corretto funzionamento del sistema e sfruttarne appieno i vantaggi, la catena HPE deve essere abbinata esclusivamente a corone in acciaio. Quelle in alluminio non vanno bene.

Regina HPE

Per questo motivo, tutti i kit HPE sono composti di pignone e corona in acciaio appositamente progettati e trattati per assicurare la massima durata dell’intero sistema di trasmissione. La catena HPE è disponibile nelle misure 520 e 525. La validità di questa soluzione tecnica è testimoniata anche dalla sua adozione come equipaggiamento originale da parte di alcuni tra i più prestigiosi costruttori motociclistici a livello mondiale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026