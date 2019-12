IBRIDA O IBRIDA PLUG-IN? Quale delle due offre il maggior risparmio? Qual è la più conveniente all’acquisto, nei costi di gestione e di manutenzione? Domande più che legittime per chi ha deciso di fare la propria scelta green acquistando un’auto ibrida o ibrida plug-in. Ecco perché, se nella puntata precedente abbiamo visto a chi convengono le rispettive tipologie, in questo terzo approfondimento faremo luce sulla questione costi, per cercare di fugare ogni dubbio, offrendo una panoramica quanto più completa possibile.

ECOBONUS Iniziamo dal listino: 26.250 euro per la Kia Niro Hybrid, 36.250 per la Kia Niro Plug-in Hybrid per i rispettivi modelli d’attacco. 10mila euro tondi tondi, la differenza tra le due. Il prezzo finale, però, è fortemente influenzato dagli incentivi. Quelli statali (o Ecobonus per dirla diversamente) sono di 1.500 euro senza rottamazione e di 2.500 euro con rottamazione ma sono applicabili solo alla Kia Niro Plug-In Hybrid (con appena 29 g/km di CO2). Ci sono poi gli incentivi regionali che possono cambiare a seconda di dove abitate: la Lombardia, per esempio, offre fino a 4.000 euro per la Plug-in Hybrid e fino a 3.000 euro per la ibrida. In Emilia sono 3.000 euro per entrambe le versioni. Vi ricordiamo però, che in Lombardia, il rimborso è successivo all’acquisto della macchina e che come quello statale vale fino a esaurimento fondi.

QUANTO COSTA DAVVERO Tirando le somme, al massimo delle agevolazioni, comprese anche quella della Casa, il costo finale per la ibrida sarebbe di 17.900 Euro, per la Niro alla spina di 25.900 euro. Parlando di vantaggi bisogna anche considerare che la Plug-in può viaggiare in modalità elettrica per circa 60 km al costo dell’energia di casa. Un grande, enorme risparmio per chi riesce a ricaricare le batterie di notte per trovarle sempre cariche la mattina. Il risparmio tra una versione e l’altra, considerando una percorrenza media di 10.000 km all’anno e con un prezzo della verde di 1,628 euro, è di circa 500 euro. Considerate poi che in alcune regioni il bollo potrebbe essere agevolato o magari del tutto gratuito.

QUANTO COSTA LA RICARICA Parliamo di ricarica. Quanto alla spesa in bolletta tenete presente che, collegata a una normale presa di corrente a 220 V, l’auto assorbe 3,3 KWh e impiega circa 2 ore 30 minuti per ricaricarsi. Questo vuol dire che, con un costo medio dell’energia stimato di 0,20 cent, 60 km a impatto zero vi costano meno di 2 euro. Attenzione, però, i costi dell’elettricità variano in modo significativo in base all’operatore, a quanti KW all’anno consumate e alla fascia oraria in cui metterete a ricaricare l’auto.

MANUTENZIONE E TAGLIANDI Per entrambe le versioni di Kia Niro, l’accesso è gratuito alle zone a traffico limitato ZTL. E con i costi di manutenzione come siamo messi? Entrambe le versioni hanno lo stesso libretto di uso manutenzione perché i sistemi “elettrici” sono praticamente analoghi. Detto questo è importante sapere che la parte relativa ai sistemi ibridi non necessita di nessuna manutenzione sia per la Kia Niro Hybrid, sia per la versione plug-in. Gli unici tagliandi sono quelli convenzionali relativi alla parte termica come qualsiasi altra auto: olio, filtri aria, filtro olio, controllo liquidi etc, etc. Addirittura anche il cambio DCT doppia frizione a secco non ha nessuna manutenzione programmata. Teoricamente dura tutta la vita della vettura.

BATTERIA NASCOSTA Piccola info di servizio: la Hybrid ha la batteria da 12V integrata al pacco batteria di trazione, quindi nel caso malaugurato di calo di tensione bisogna portarla in officina e farla verificare ai tecnici con la diagnostica KIA. Sulla Plug-in il problema non sussiste perché ha la batteria 12 V separata e posizionata nel bagagliaio. In questo caso, dovesse scaricarsi, si può effettuare la sostituzione o la ricarica con le normali procedure di una comune batteria.

OCCHIO ALLA CINGHIA L’unico controllo per entrambe, che non comporta costi, è lo stato di usura della cinghia di distribuzione del generatore elettrico. Prima di chiudere è importante ricordare che Kia è l’unico costruttore che offre la garanzia di 7 anni su tutte quelle parti non soggette a consumo ordinario, batterie incluse.