Autore:

Matteo Gallucci e Marco Rocca

Chi ha detto che un crossover alto da terra non possa avere anche un'anima sportiveggiante. La nuova Kia XCeed si affaccia sul mercato con una formula che mette d'accordo chi cerca piacere di guida tra le curve ma non vuole rinunciare ai vantaggi e alla versatilità di un crossover. Volete sapere come ci riesce? Ce la raccontano Marco e Matteo.

IL PUNTO DI VISTA DI MARCO

VERSATILE QUANDO SERVE Lo so, della Kia Xceed ne abbiamo già parlato in occasione della presentazione stampa, ma oggi sono uscito a fare un giro per parlarvi di un aspetto che non è stato ancora ben sviscerato nella maniera corretta. Ovvero la sua vocazione da allrounder (come dicono gli inglesi) e la sua versatilità come auto da famiglia.

C'É SPAZIO PER UNA FAMIGLIA? Dite la verità: siete da poco papà e avete messo gli occhi sulla nuova Kia XCeed. La linea da coupé vi attira da morire ma diciamolo pure tranquillamente: avete paura che sia un po’ piccola. Be sappiate che sfrutta bene i suoi 4 metri e 39 cm di lunghezza. Il bagagliaio per esempio di 426 litri è ben concepito. Accoglie senza problemi un passeggino e volendo può arrivare sino a 1.378 litri reclinando il divano posteriore. Montare il seggiolino non è un problema e soprattutto non dovrete decapitare il pargolo tutte le volte che entrerà perché l’imboccatura è ampia. Lo spazio a bordo è buono per 5 persone ma nonostante l’assenza della trazione integrale il tunnel centrale ruba spazio a chi siede nel mezzo del divano posteriore pur essendo meno accentuato rispetto ad alcuni competitor.

CORAZZATA AL PUNTO GIUSTO Coni fascioni paracolpi in plastica che perimetrano tutta la parte inferiore dell’auto, passaruota compresi, la carrozzeria è al sicuro dagli urti da parcheggio urbani e grazie all’altezza da terra di 18 cm posso affrontare strade bianche e qualche marciapiede anche senza l’ausilio della trazione integrale. L’altezza da terra non incide però sulla dinamica di guida: l’assetto non è molle ma è confortevole filtrando bene le sconnessioni. E poi la qualità acustica in abitacolo è davvero buona. A proposito di abitacolo: la seduta è rialzata come quella di un SUV

SICUREZZA AL TOP A livello di sicurezza, poi, c’è tutto quel che serve con il sistema di guida autonoma di secondo livello con cruise control adattivo stop&go, frenata d’emergenza con riconoscimento pedone e ciclista (anche in retromarcia), monitoraggio angolo cieco e riconoscimento dei limiti velocità. La XCeed è un SUV compatto tecnologico e sicuro con 5 stelle EURONcap.

IL PUNTO DI VISTA DI MATTEO

IL PIACERE DI GUIDA Sono a bordo della nuova Kia XCeed. Lo so ne abbiamo già parlato in occasione della presentazione stampa, ma oggi sono uscito a fare un giro per parlarvi di un aspetto che non è stato ancora ben sviscerato nella maniera corretta: il piacere di guida. Lo stile da coupé sportiva si riflette sulla guida e, nonostante l’assetto più alto rispetto alla sorellastra Ceed, non concede eccessivo spazio a rollio e beccheggio.

SOSTENUTA IN CURVA La nuova XCeed è precisa in curva grazie ad uno sterzo molto progressivo e preciso il tipo d’auto. In questo modo tra le curve si possono disegnare traiettorie pulite e sapete una cosa? Ci si diverte anche! L’anteriore è molto preciso in ingresso e il posteriore segue sempre fedele. Il sistema di sospensioni McPherson all’anteriore e Multi-link al posteriore con ammortizzatori a gas lavora bene per filtrare le sconnessioni dell’asfalto nonostante gli pneumatici con spalla ribassata 235/45 su grandi cerchi in lega da 18 pollici (disponibili da 16 a 19).

MOTORE PIMPANTE, CAMBIO SVELTO Il motore turbo benzina 1.4 da 140 CV e 242 Nm di coppia rilascia la sua potenza in modo lineare con un range d’utilizzo ottimale tra i 1.500 e 3.500 giri/minuto. Se ho fretta seleziono la modalità Sport dal Drive Mode e la risposta del volante, la sensibilità del pedale dell’acceleratore e la velocità del cambio automatico robotizzato a doppia frizione DCT a 7 rapporti migliorano. Prestazioni? 200 orari di velocità di punta e 0 a 100 km/h coperto in 9,4 secondi. Mica male.

ANCHE L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE E poi anche l’occhio vuole la sua parte e l’estetica di nuova Kia XCeed, che sto provando oggi, metterà d’accordo anche i più esigenti appassionati d’auto. A mio avviso è la Kia più “sexy” di sempre. Il design è quasi da concept car targata con un mix di linee morbide per il laterale che si allarga verso il posteriore da coupé e linee tese per scolpire il cofano piatto.

QUI PREZZI Per concludere, come sempre i prezzi: il listino Kia XCeed attacca a 22.750 euro per il mille 3 cilindri benzina fino ai 32.750 euro per la versione top di gamma 1.6 turbo benzina da 204 CV. La versione in prova in allestimento Evolution costa 30.250 euro. Però ci sono importanti sconti promozionali di Kia pari a 2.000 euro per tutte le versioni a cui si possono sommare 1.000 euro con permuta o rottamazione e ulteriori 1.250 euro se scegliete di fare un finanziamento.