Autore:

Matteo Gallucci

ANCHE L'OCCHIO Vuole la sua parte. E in Kia lo sanno bene visto che hanno affidato lo stile e produzione di nuova Kia XCeed al Vecchio Continente. Qui le auto si comprano ancora perché "belle". Un aggettivo proibito nel dizionario del perfetto giornalista automotive. Quasi più grave di un "accattivante" per definire l'estetica di un'auto. Invece nuova XCeed mette d'accordo tutti proprio a partire dal suo design vicino a quello di una concept car. Qualcosa di inedito nel panorama dei SUV che spesso imitano l'aspetto fuoristradistico dei quasi estinti 4x4 duri e puri senza mai confermarne le attese. Qui lo stile è molto originale, ci si ferma a guardarla, ed è in chiave sportiva: da SUV Coupé senza voler mortificare la praticità che una conformazione SUV riesce sempre a garantire ai propri utenti.

SEX APPEAL Ti seduce al primo sguardo con i suoi fari a LED stretti e affusolati tagliati verso la bocca grande che viene divisa da due griglie dove la superiore richiama in modo inconfondibile la mascherina Tiger Nose: ovvero il family feeling degli ultimi modelli di Kia. Quella inferiore, invece, viene unita ai fendinebbia da una lama cromata. La silhouette è da SUV Coupé con il lunotto posteriore molto inclinato e il tetto che punta verso il basso seguendo la coda. La vettura è più bassa di una decina di centimetri rispetto ai principali competitor. Maggiorati i passaruota protetti dai fascioni in plastica neri che perimetrano tutto il lato inferiore della vettura. La linea di cintura è alta e la finestratura laterale è rastremata per dare più dinamismo alle forme della vettura. Missione compiuta anche se il lato B, che trasmette senso di stabilità, presenta un dettaglio che mi fa storcere il naso: il doppio scarico cromato, perfettamente integrato nel paracolpi grigio posteriore, è finto.

INTERNI SPORTIVI All'interno di Kia XCeed domina la scena lo schermo touchscreen da 10,25 pollici orientato verso il conducente. Da questo nostro "tablet" sospeso possiamo gestire tutto l'infotainment UVO Connect della vettura che è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e integra una SIM dati per la connessione a internet. Comodo il caricatore wireless per gli smartphone di ultima generazione e la ricarica rapida tramite USB tradizionale. Il cruscotto è interamente digitale e misura 12,3 pollici: il più grande mai montato su una Kia (si chiama Supervision). La grafica è semplice e ordinata, un punto di forza per poter leggere tutti i paramentri del computer di bordo in ogni condizione di luce. La selleria ha trame sportive mentre la plancia viene avvolta in un materiale soft touch in similpelle. L'ambiente è giovane e sportivo con la possibilità di cambiare colore alle cornici dello schermo, bocchette dell'aria e interni porte per una maggiore personalizzazione. Molti i vani portaoggetti anche se non tanto larghi ma più di tutto apprezzo i comandi fisici dedicata al climatizzatore. Tutto molto intuitivo e facile nell'utilizzo.

PROVA PARCHEGGIO Trattandosi di C-SUV la nuova XCeed riempe il buco a listino lasciato tra Stonic e Sportage così da rendere la gamma crossover di Kia completa. Il pianale è il medesimo della Ceed e le sue dimensioni sono comunque da compatta del segmento con una lunghezza di 4.39 metri, una larghezza di 1.82 metri e una altezza di 1.49 metri. Generoso anche il passo che si ferma a 2.65 metri e garantisce una buona abitabilità, nonostante il profilo da coupé. Attenzione al tunnel centrale, meno accentuato rispetto ad altri competitor, è presente nonostante non ci sia la trazione integrale. Le misure dei cerchi in lega vanno da 16 a 18 pollici. Il bagagliaio non ha una capacità esagerata ma è ben distribuito in lunghezza. La sua capienza? 426 litri mantenendo i 5 posti o 1.378 litri abbattendo il divanetto posteriore. Gli ingombri sono quindi da hatchback compatta ma la XCeed è pensata per chi predilige la guida a ruote alte (+4 cm rispetto a Ceed) senza velleità offroad. Infatti il suo ambiente preferito è la città dove sarà ancora facile parcheggiarla (optional il sistema di parcheggio automatico).

GAMMA MOTORI Al lancio sono disponibili le motorizzazioni benzina 1.0 3 cilindri e 120 CV, 1.4 litri benzina 4 cilindri da 140 CV e il più potente 1.6 litri benzina 4 cilindri 204 CV. Lato diesel c'è il solo 1.6 litri declinato in due potenze: 115 CV o 136 CV. Nel 2020 inoltrato arriverà una versione di tipo ibrida plug-in con il 1.6 litri benzina abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 141 CV e una versione di tipo mild-hybrid (ibrido leggero) che unirà il motore diesel 1.6 litri da 116 o 136 cavalli ad una piccola unità elettrica. Tutti i motori sono turbo e abbinabili alle trasmissioni con cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione DCT 7 rapporti (solo il mille non puà avere l'automatco).

USCITA E PREZZI La nuova Kia XCeed da la scossa al segmento e sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire da metà settembre. Il prezzo di listino è di 22.750 euro ma il prezzo promozionale di lancio sarà di 19.750 euro.