COME SCEGLIERE Ibrida o ibrida Plug-in? Bella domanda. Anche perché sulla scelta incide, ovviamente, il prezzo di listino, uno dei fattori più importanti al momento di aprire il portafogli. Da qualche tempo, come saprete, gli incentivi statali e regionali hanno reso il listino di ibride e ibride plug-in decisamente più abbordabile. Vediamo di fare chiarezza.

ECOBONUS Prendiamo l'esempio di Kia Niro Hybrid (26.250 euro) e Kia Niro Plug-In Hybrid (36.250 euro). 10.000 euro tondi tondi la differenza tra le due, a parità di allestimento (quello base si chiama Urban). Il prezzo finale, però, è fortemente influenzato dagli incentivi. Quelli statali (o Ecobonus, per dirla diversamente) sono di 1.500 euro senza rottamazione e di 2.500 euro con rottamazione; attenzione, però, perché si applicano solo alla Kia Niro Plug-In Hybrid, che rientra nella soglia minima di emissioni (29 g/km di CO2).

INCENTIVI REGIONALI Ci sono poi gli incentivi regionali che possono cambiare a seconda di dove abitate: la Lombardia, per esempio, offre fino a 4.000 euro per la Plug-in Hybrid e fino a 3.000 euro per la ibrida. In Emilia sono 3.000 euro per entrambe le versioni. Vi ricordiamo però, che in Lombardia il rimborso è successivo all’acquisto della macchina e che, come quello statale, vale fino a esaurimento fondi. Il consiglio, quindi, è quello di informarsi correttamente prima.

QUANTO COSTANO DAVVERO Quindi tirando le somme, al massimo delle agevolazioni, comprese anche quella della Casa (che prevedono la campagna Kia di 3.100 euro + 1.250 euro di campagne finanziarie), il costo finale per la ibrida sarebbe di 17.900 Euro, per la Niro "alla spina" di 25.900 euro. Parlando di vantaggi bisogna anche considerare che la Plug-in può viaggiare in modalità elettrica per circa 60 km al costo dell’energia di casa. Un grande risparmio per chi riesce a ricaricare le batterie di notte, e che può trovarle poi cariche la mattina. Il risparmio tra una versione e l’altra, considerando una percorrenza media di 10.000 km all’anno e con un prezzo della verde di 1,628 euro, è di circa 500 euro annui. Considerate poi che in alcune regioni il bollo potrebbe essere agevolato, se non del tutto gratuito.