Husqvarna sarà a EICMA 2026 con nuovi modelli e non solo

Husqvarna conferma la sua presenza a EICMA 2026 e questa, visto il recente trascorso burrascoso, è già un'ottima notizia. Da quando Bajaj ha preso le redini dell'ex gruppo Pierer Mobility si è parlato tanto di KTM, un po' meno di Husqvarna, ma l'invito alla conferenza stampa lascia qualche spunto di riflessione.
Novità in arrivo? Così sembrerebbe
Nell'invito riservato alla stampa, infatti, si parla di ''una selezione di motociclette che rappresenta l’espressione della varietà della propria offerta e della direzione che ispira lo sviluppo del marchio''. Resta da capire quale piega prenderà il marchio Husqvarna, ancora legato a doppio filo alle soluzioni tecniche ''arancioni'' celate sotto abiti diversi nell'aspetto o se con il nuovo corso ci sarà una (improbabile) indipendenza tecnica. Vedremo, noi ve le racconteremo in anteprima nei giorni riservati ai media, l'appuntamento è al Padiglione 22, Stand E08.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.