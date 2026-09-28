Husqvarna sarà a EICMA 2026 con nuovi modelli e non solo

Tra i numerosi brand presenti a EICMA 2026 ci sarà anche Husqvarna, che promette nuovi modelli e suggestioni sul futuro

Husqvarna conferma la sua presenza a EICMA 2026 e questa, visto il recente trascorso burrascoso, è già un'ottima notizia. Da quando Bajaj ha preso le redini dell'ex gruppo Pierer Mobility si è parlato tanto di KTM, un po' meno di Husqvarna, ma l'invito alla conferenza stampa lascia qualche spunto di riflessione.

Novità in arrivo? Così sembrerebbe

Husqvarna Supermoto

Nell'invito riservato alla stampa, infatti, si parla di ''una selezione di motociclette che rappresenta l’espressione della varietà della propria offerta e della direzione che ispira lo sviluppo del marchio''. Resta da capire quale piega prenderà il marchio Husqvarna, ancora legato a doppio filo alle soluzioni tecniche ''arancioni'' celate sotto abiti diversi nell'aspetto o se con il nuovo corso ci sarà una (improbabile) indipendenza tecnica. Vedremo, noi ve le racconteremo in anteprima nei giorni riservati ai media, l'appuntamento è al Padiglione 22, Stand E08.

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