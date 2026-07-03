Peugeot Motocycles, ecco le offerte di luglio: sconti fino a 1.000 euro

Per il mese di luglio, Peugeot Motocycles ha deciso di rinnovare le offerte sulla sua gamma. Si tratta di una serie di sconti su alcuni modelli che possono arrivare fino a 1.000 euro. Le promozioni riguardano, ad esempio, le gamma Django, Pulsion e Metropolis. Contestualmente, l'azienda ha annunciato il debutto della serie speciale Django EVO NØ Name, nata in collaborazione con il marchio francese di sneaker NØ Name. Debutta anche la Pulsion EVO R 125: versione dal look sportivo del GT francese.
Peugeot Django, le offerte
Per questo mese di luglio, la scontistica su questa gamma arriva fino a 600 euro. Eccola nel dettaglio.
- Django Classic 125: 600 euro di sconto arrivando a 2.999 euro invece di 3.599 euro
- Django Classic 125 Dark Shadow: 600 euro di sconto arrivando a 3.199 euro invece di 3.799 euro
- Django Classic 125 Hot Color: 600 euro di sconto arrivando a 3.199 euro invece di 3.799 euro
- Django Classic 125 Sport: 600 euro di sconto arrivando a 3.199 euro invece di 3.799 euro
- Django Classic 125 Cafe Racer: 500 euro di sconto arrivando a 3.499 euro invece di 3.999 euro
- Django Classic 125 TT: 500 euro di sconto arrivando a 3.499 euro invece di 3.999 euro
Le altre offerte Peugeot Motocycles per il mese di luglio
Per tutto questo mese, Peugeot Motocycles offre sconti interessanti anche su altri modelli.
- M-01 125 roadster: 600 euro di sconto arrivando a 2.999 euro invece di 3.599 euro
- Pulsion EVO 125: mantiene il prezzo di lancio con 200 euro di sconto arrivando a 3.499 euro invece di 3.699 euro
- Pulsione EVO 125 Urban: mantiene il prezzo di lancio con 200 euro di sconto arrivando a 3.899 euro invece di 4.099 euro
- XP400 Allure: 500 euro di sconto arrivando a 6.499 euro invece di 6.999 euro
- XP400 GT: 1.000 euro di sconto arrivando a 6.999 euro invece di 7.999 euro
- Metropolis 400 GT: 300 euro di sconto arrivando a 10.299 euro invece di 10.599 euro
- Metropolis 400 SW: 300 euro di sconto arrivando a 10.999 euro invece di 10.699 euro
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Django 2025
|10 / 7
|3.599 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Peugeot Django visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Peugeot Django
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