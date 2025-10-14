EICMA 2025, Peugeot "ritorna al futuro" con lo scooter 103

Anni ‘70, in Italia è un ronzare di Sì, Bravo e poi Ciao, Oltralpe, invece, Peugeot commercializzava il 103, un “tubone” che ha scritto pagine di mobilità transalpina. Nel 2025 il produttore francese ha omaggiato la sua storia con il concept Project Spx, dal quale derivano i nuovi scooter elettrici Peugeot 103 presentati a EICMA 2025.

Design e tecnologia moderna omaggiano il passato

Peugeot 103, l'originale

Il nuovo 103, come il suo antenato, è uno scooter ultra compatto, leggero (103 kg il più pesante dei due) maneggevole, con le forme che ricordano quelle dei “tuboni” degli anni ‘70-80, seppur reinterpretate in chiave moderna e tecnologica, sia dal punto di vista della dotazione – con luci a LED e display TFT – sia da quello della propulsione, che sui nipotini è elettrica. Il plurale è d’obbligo dato che il nuovo Peugeot 103 è disponibile sia in versione ciclomotore, sia 125 cc equivalente.

A spostare i due scooter ci pensa il motore elettrico integrato nella parte inferiore del telaio tubolare in alluminio, al quale sono abbinati uno scenografico forcellone monobraccio e la forcella a steli rovesciati da 37 mm. La trazione alla ruota posteriore è portata attraverso una cinghia, lasciata alla vista. Le batterie differenziano i due modelli di Peugeot 103: per entrambi è estraibile, 1.6 kWh per l’equivalente del 50-cc e 2.2 kWh per l’equivalente del 125 cc con conseguente autonomia di 45 km per il piccolo di famiglia e 65 km per il maggiore.

Accessori, versioni, data d’arrivo degli scooter

A differenza delle altre novità di Peugeot presentate a EICMA, ovvero il Pulsion e le moto XP6, il costruttore non ha specificato con precisione l’arrivo sul mercato dei nuovi 103, così come il prezzo. Quello che è certo è che verranno proposti in due allestimenti – o pacchetti di accessori, se preferite – che vanno a rendere più pratici e funzionali i due scooter:

Il Pack Protect, composto da parabrezza, coprigambe e pedane laterali, pensato per offrire maggior riparo in caso di maltempo e utilizzo invernale.

Il Pack Comfort che include un supporto smartphone Quad Lock, un bauletto semirigido Givi, una sella premium e un coprisella, per rendere il 103 non solo stiloso e maneggevole ma anche pratico.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2025