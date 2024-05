Nuovo Peugeot Django si fa in tre(nta)! Novità, versioni e prezzi

Django spegne dieci candeline e Peugeot Motocycles rinnova la gamma dello scooter neo-retrò. E allora stile – manco a dirlo – retrò per Classic, Classic Café Racer, Classic Sport, Classic TT, Classic Dark e Classic Shadow, mentre i nuovi Django Allure e Sport strizzano l'occhio al moderno, con una dotazione più ricca e tecnologica, ma anche un nuovo motore raffreddato a liquido più prestante.

Django Allure e Sport

Djanco Classic, Hot Color, Café Racer, TT, Dark e Shadow

Djanco Classic Sport

DJANGO ALLURE E SPORT 2024

Django Sport

I nuovi Django Allure e Sport presentano un design più appuntito e moderno. L'illuminazione LED anteriore e posteriore, un po' come accade con gli artigli del Leone sul nuovo Tweet, qui richimano i canini dell'animale. La modernità dei nuovi Django si ritrova anche nel display TFT e nel sistema Smart Key, che elimina la necessità di chiavi per avviare il veicolo o aprire il sottosella. Il nuovo Django, più compatto rispetto alla precedente generazione, promette un'eccellente maneggevolezza e prestazioni brillanti: Allure e Sport montano infatti il nuovo motore raffreddato a liquido sviluppato da Peugeot Motocycles – basato sul motore EasyMotion del marchio – con potenza massima di 12,9 CV a 8.500 giri/min e coppia massima di 12 Nm a 6.500 giri/min. Completano la dotazione il vano sottosella, quello portaoggetti dotato di presa USB e l'ABS a doppio canale. Per la versione Allure tre differenti livree, per la Sport una sola colorazione.

DJANGO CLASSIC, HOT COLOR, CAFÉ RACER, TT, DARK, SHADOW E SPORT 2024

Django Classic Hot Color

L'estetica del nuovo Django Classic riprende lo stile retrò del vecchio Peugeot S55 aggiungendo elementi moderni. Le linee neo-retro si arricchiscono di finiture cromate, in pieno stile chic francese. Django Classic è disponibile in Italia con il solo motore EasyMotion da 125 cc raffreddato ad aria: 10,6 CV di potenza massima a 8.000 giri/min e 8,9 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min. A differenziare la famiglia Django Classic da quella Allure e Sport anche la presenza dell'ABS monocanale, l'altezza sella a 770 mm – invece di 778 mm – gli pneumatici 120/70 su cerchi da 12'' su entrambe le ruote (in luogo del 110/70 anteriore di Allure e Sport) e la dotazione elettronica che prevede un cruscotto semi-digitale e la presa a 12V. Peugeot Django Classic – incluse le declinazioni Hot Color, Café Racer, TT, Dark, Shadow e Sport – è disponibile in 13 differenti livree.

PEUGEOT DJANGO 2024: DISPONIBILITÀ E PREZZI

Il nuovo Django – in arrivo nelle concessionarie a maggio – in versione Classic attacca a 3.499 euro che diventano 3.599 per le Hot Color, Café Racer, TT, Dark, Shadow e Sport, mentre i nuovi Django Allure e Sport costano rispettivamente 4.299 e 4.399 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/05/2024