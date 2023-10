Peugeot Motocycles: non solo Tweet e XP400... Le novità in arrivo

Peugeot Motocycles non ha dalla sua solo il best seller Tweet o il nuovissimo adventure XP400: ecco quali sono le prossime novità

Non ci sono solo il best seller Tweet e il nuovo scooter adventure XP400 tra le fila di Peugeot Motocycles. La Casa francese, infatti, ha ben altro in mente e sebbene i dati sulle vendite degli ultimi mesi siano più che incoraggianti per il futuro, lo sguardo è lontano... Scopriamo quali novità sono in arrivo.

SOLIDE BASI Parlando di numeri, cominciamo col dire che questo 2023 è già nei primi 8 mesi – i dati si riferiscono al periodo gennaio-agosto – il miglior anno di Peugeot Motocycles da 7 anni a questa parte. Il capostipite della famiglia è il Tweet, con la sua gamma di 50, 125 e 200 cc che copre l'81% delle vendite totali del Marchio e lascia, almeno per il momento, solo le briciole a XP400 e Kisbee. Il grosso della già grande fetta va al Tweet 125 – il 50%, con 1.503 unità vendute da inizio anno – mentre la versione 200 è al secondo posto ma... non per molto ancora.

Il best seller Peugeot Tweet che nel 2023 ha subito un restyling

GIOVANI ATTORI Sì, perché entro la fine dell'anno in Peugeot prevedono che XP400 – 371 pezzi da inizio anno – supererà il Tweet 200 – 432 scooter venduti – diventando il secondo tassello della gamma francese. In questo scenario c'è un altro attore, Kisbee 50, che ha visto una crescita importante: nel 2023 grazie a un riposizionamento del prezzo, ha già venduto 140 pezzi, contro i 63 del 2022, per una crescita del 122%. Peugeot Motocycles si aspetta di vendere 3.900 pezzi entro la fine dell'anno, vale a dire circa il 30% in più del 2022.

Il Peugeot XP400

NOVITÀ Numeri che, tuttavia, non fanno sedere sugli allori gli uomini del Marchio francese. Tweet e XP400 rappresentano le solide fondamenta su cui puntare il rilancio: sono imminenti il lancio dell'elettrico e-Streetzone e, dopo la PM-01, moto 125 che abbiamo visto a EICMA 2022, sarà la volta della PM-03, moto da 300 cc di cilindrata che arriverà all'inizio del 2024. A EICMA manca poco...

