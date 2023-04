Peugeot XP400: lo scooter adventure è in arrivo. Prezzi e versioni

Tanto scalpore a suscitato a EICMA il ritorno in grande stile di Peugeot Motocycles trainato da interessanti novità come le moto PM-01 ma soprattutto dal nuovo scooter adventure XP400, per certi versi più rivale di X-ADV che non del fratello minore ADV350, almeno nell’appeal. Di lui vi abbiamo detto tutto già in quel di EICMA, trovate qui il video di Michele direttamente dal salone, e vi abbiamo anche svelato il prezzo, ma allora dov’è la novità.

ARRIVO TRA POCO La novità è che lo scooter è in arrivo nelle concessionarie Peugeot Motocycles. Nello specifico si tratta della versione GT, quella più sportiva, caratterizzata per il parabrezza fumé, le protezioni tubolari con faretti aggiuntivi e i cerchi a raggi in colorazione Shark Grey o Snow White. In questo allestimento lo scooter costa 8.499 euro. Per la versione Allure, con cerchi in lega e meno accessori l’arrivo è previsto a partire da maggio 2023, sarà disponibile in Aurora Satin Green o Sideral Mat Black e proposta a 7.999 euro.