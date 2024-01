In sella al Peugeot XP400 GT: design e qualità imbattibili ma... non è perfetto

Con l’XP400 GT, Peugeot ha le idee molto chiare: vuole creare lo scooter adventure migliore della categoria, non solo sul piano stilistico ma anche per prestazioni. Dopo il primo contatto di Michele (qui il suo video), ho vissuto con l’adventure francese per tre settimane, mettendolo alla prova in ogni contesto. Ecco come è andata.

Da fermo

Nel traffico

Tra le curve e in autostrada

Prezzi e consumi

Gli scooter non mi hanno mai fatto emozionare molto eppure, quando sono andato a ritirare in concessionaria l’XP400, sono rimasto affascinato: in mezzo a tanti, tutti simili, lui gioca un’altra partita. È originale, muscoloso e anche appariscente: persino io, motociclista incallito, sono stato incuriosito dall’idea di provare l'adventure Peugeot. Del resto, anche solo osservando il frontale con cerchio a raggi da 17”, il doppio disco con pinze ad attacco radiale, la forcella dorata a steli rovesciati... comunica una presenza su strada quasi motociclistica.

Peugeot XP 400 GT. Che muscoli!

MUSCOLI DA MOTO Il muso è imponente ma il profilo non è da meno: passo lungo, codino corto e linee affilate e tese lo contraddistinguono. C’è poco da dire, il design è stato studiato davvero bene, tanto che viene voglia di montare subito in sella. Dal posto di comando arrivano belle sensazioni per qualità percepita e finiture, entrambe di alto livello. Il manubrio è tubolare, come è giusto che sia su uno scooter adventure, i blocchetti sono curati e razionali, le leve regolabili, la strumentazione è un mix riuscito tra l'analogico per tachimetro e contagiri e TFT per tutte le altre informazioni, mostrate con grafiche molto appariscenti; ovviamente non poteva mancare la connettività con lo smartphone. La posizione di guida è dominante: si sta ben eretti, con le braccia distese e con un discreto agio per le gambe e i piedi, nonostante il tunnel molto ingombrante. La sella è però un po’ dura e alta (815 mm da terra): chi non supera il metro e settanta dovrà avanzare molto per toccare per terra con sicurezza.

Peugeot XP 400 GT. Che design muscoloso!

NUMERI E COMPONENTISTICA La premessa è che l’XP 400 ambisce al vertice anche in termini di prestazioni; per questo, Peugeot, cala l’asso del motore più potente della categoria, col monocilindrico da 400 cc che sviluppa 36,7 CV a 8.150 giri e 38,1 Nm a 5.400 giri per spostare una massa di 231 kg a secco. Anche la ciclistica è ''di livello'': già citata la forcella a steli rovesciati, il doppio disco anteriore da 295 mm con pinze ad attacco radiale e le ruote a raggi, da 17” all’anteriore e da 15” (per 160 mm di larghezza) al posteriore gommate Pirelli Scorpion Trail STR. La trasmissione è posizionata a sbalzo come nella maggior parte degli scooter ma, al posto della classica coppia di ammortizzatori, c’è un mono ammortizzatore montato orizzontalmente, a vista sulla fiancata destra – molto scenico – che fa il pari con una struttura ad arco (questa meno gradevole alla vista). Per numeri e componentistica, portare a termine l’ambiziosa missione sembra possibile: è il momento di metterlo alla prova!

Peugeot XP 400 GT. Ponte di comando

Prima ancora di partire si apprezza la presenza del sistema keyless, anche se il manettino è un po’ macchinoso, ma con un po’ di apprendistato si entra in sintonia. Un’altra cosa che mi è piaciuta è la possibilità di accendere il motore anche quando il cavalletto laterale è inserito permettendo, per esempio, di riscaldare il motore prima di partire senza essere costretti a usare il centrale. E la sicurezza? In Peugeot hanno risolto il problema facendo in modo che, anche col motore acceso, dando gas, lo scooter non si muova. Geniale! Un aspetto meno convincente è il vano sottosella un po’ piccolo: l’integrale entra, ma non senza fatica (il vano non è molto largo). In movimento ho apprezzato la posizione di guida rialzata, che permette di dominare il traffico: il passo lungo e la ruota da 17'', però, mettono ''alle corde'' l'agilità, richiedendo al pilota una guida più energica della media. Il motore dal canto suo è molto lineare e progressivo, forse un po’ di prontezza in più non avrebbe guastato; ottimi invece i freni con l’ABS a due canali che entra solo quando necessario. Meno convincente, invece, alla voce confort: la sella non è particolarmente morbida e la taratura delle sospensioni è bella rigida, le asperità più marcate vengono assorbite a fatica e a farne le spese è soprattutto il passeggero. Da uno scooter adventure mi sarei aspettato di meglio.

Peugeot XP 400 GT

Se il rigore delle sospensioni in città non è un bene, tra le curve si fa apprezzare: quando le strade si aprono, infatti, l’XP400 è stabile come pochi scooter, anche ad alta velocità. La sicurezza che trasmette in piega è tanta (anche sul bagnato) grazie a una ciclistica quasi da moto. Anche alzando il ritmo i freni non smettono di fare un ottimo lavoro, mentre il motore continua a non convincermi appieno: non sembra potente quanto i 36,7 CV dichiarati lascerebbero pensare, forse per colpa del peso o, più probabilmente, per via di una trasmissione non perfettamente tarata. Sia chiaro, non va lento in senso assoluto, tanto che in autostrada ho visto segnare velocità molto interessanti, però lo spunto non impressiona. Accennavo all’autostrada e allora parliamone: La stabilità resta elevata e il motore tiene bene la velocità senza affaticarsi ma la protezione aerodinamica è scarsa: il parabrezza è piccolo, prediligendo il design alla funzionalità, per cui di aria ne arriva parecchia, idem per lo scudo. Insomma, meglio tornare tra le curve o in città dove, tra l’altro, gli sguardi non mancano mai.

Peugeot XP 400 GT

Dopo aver messo l’XP400 GT alla prova in ogni possibile contesto è tempo di buttare un occhio alla strumentazione per valutare il consumo medio: 4,8 litri/100 km... nella media. Se, arrivati fin qui, avete capito che l’adventure Peugeot fa per voi il prezzo da pagare per portarsi a casa qualità e design made in France è di 8.499 euro, 500 in più rispetto alla versione Allure che, però, rinuncia ai cerchi a raggi e alla scenografica forcella dorata. L’unicità si paga cara, ma per qualcuno potrebbe valerne la pena.

Pubblicato da Alessandro Moro, 01/01/2024