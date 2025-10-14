Peugeot torna a far sognare i giovani con le XP6 enduro e motard

Motori da 50 cc a 2 tempi, e tripla versione per le nuove Peugeot XP6. Scopriamo insieme come sono fatte

Vi ricordate quando per le città si sentiva quel profumo – e non mi si dica il contrario – di miscela? Sembra un secolo fa, eppure di tempo non ne è passato così tanto. Tra quei cinquantini fumosi c’erano anche i Peugeot, che tra sportive, endurine e motard vendeva un gran bene. Poi il collasso del 2T, sostituito dai più puliti (e noiosi) motori a 4 tempi… omicidio dei ciclomotori. A EICMA però, Peugeot vuol far tornare in auge i fasti di un tempo, presentando le XP6, una enduro e due motard che fanno tornare il sorriso, altra novità presentata in anticipo rispetto all'apertura dei cancelli della fiera dopo il Pulsion EVO.

XP6: le caratteristiche tecniche e la “collab” con Sherco

Peugeot non si è rimessa al progettare da zero i suoi ciclomotori ma ha chiesto a chi nel settore, oltre le Alpi, era ancora in grado di produrre moto 2 tempi che intrigassero i giovani, trovando porte aperte da Sherco, che di motard ed enduro se ne intende davvero un bel po’.

Tutta la gamma di XP6 è spinta da un motore Minarelli monocilindrico da 50 cc dotato di raffreddamento a liquido. Purtroppo non ci è stata fornita una scheda tecnica dettagliata per questi modelli, ma il costruttore promette prestazioni brillanti, per quanto possano esserlo dei ciclomotori limitati a 45 km/h di velocità massima… Il carburatore Dell’Orto da 16 fa scendere la lacrimuccia ai papà degli adolescenti che le chiederanno come prima moto.

Peugeot XP6 Supermotard R

Vi dicevo di gamma perché,sulla base condivisa di motore e telaio, Peugeot ha dato vita a 3 differenti modelli, nello specifico le XP6 Supermotard e Supermotard R e la XP6 Enduro. La prima è una motardina più semplice nella tecnica, dotata di cerchi in lega e forcella telescopica; la Supermotard R si caratterizza per i cerchi a raggi da 17 pollici e per la forcella rovesciata, mentre la Enduro – va da sé – ha sospensioni a corsa lunga e cerchi a raggi 21-18” calzati da pneumatici tassellati, indicata per i giovanissimi che vogliono cimentarsi con le prime uscite in fuoristrada.

Data d’arrivo e prezzi delle Peugeot XP6

Le nuove Peugeot XP6 dovrebbero arrivare sul mercato italiano entro il primo trimestre del 2026. Al momento non è ancora stato diramato il listino prezzi ufficiale ma è facilmente intuibile come la XP6 Supermotard avrà il ruolo di porta d’accesso a causa della ciclistica semplificata, mentre la versione R e la Enduro saranno proposte a un prezzo superiore.

VEDI ANCHE