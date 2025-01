Nasce Peugeot Motocycles Groupe: 4 marchi per soddisfare tutti i tipi di clienti

Peugeot Motocycles celebra 127 anni di eccellenza e si evolve in Peugeot Motocycles Groupe, un’organizzazione multimarca che abbraccia l’innovazione per rispondere a tutte le esigenze di mobilità.

Una trasformazione strategica per affrontare il futuro della mobilità

Il passaggio a Peugeot Motocycles Groupe rappresenta un passo decisivo in un mercato globale sempre più competitivo, influenzato dall’arrivo di offerte premium e soluzioni low-cost, in particolare dalla Cina e dal Sud-Est asiatico. Con questa evoluzione, il gruppo punta a diventare un leader globale nel settore, grazie a una strategia mirata e a una riorganizzazione che valorizza i suoi cinque marchi principali, diversificandoli maggiormente rispetto al passato.

Peugeot Motocycles Groupe - Django 125 Cafè Racer

La gamma Peugeot Motocycles Groupe: una soluzione per ogni esigenza

Ogni brand avrà un cliente target per soddisfare una vasta gamma di necessità. Kisbee, ad esempio, si proporrà come soluzione urbana leggera, accessibile ed economica, perfetta per la mobilità quotidiana. I marchi Django e BSA Motorcycles punteranno all'heritage, combinano eleganza e tradizione, con modelli iconici rivisitati per i clienti moderni. A Peugeot Motocycles e DAB Motors spetterà il compito di conquistare i clienti premium, con soluzioni tecnologicamente avanzate, ideali per chi cerca prestazioni e innovazione.

Peugeot Motocycles Groupe - Peugeot Progetto Spx

Oggi, Peugeot Motocycles include una gamma di modelli innovativi e versatili come Metropolis, XP 400, PM, Tweet, Speedfight, Pulsion e il progetto SPx. Kisbee, ora marchio indipendente, offre versioni S, Se, S Naked e Kisbee M. La linea Django comprende i modelli Classic, Café Racer, TT ed Evo, mentre BSA Motorcycles presenta le esclusive Gold Star e Scrambler. Infine, Dab Motors si fa notare con il progetto 1alfa, una soluzione innovativa nel segmento delle moto elettriche ''urbane''.

Peugeot Motocycles Groupe - DAB 1alfa

Un’esperienza su misura per ogni cliente

Ogni marchio - secondo Peugeot Motocycles Groupe - è progettato per offrire un’esperienza unica. Dalle soluzioni economiche e pratiche per i giovani cittadini, alle proposte premium pensate per professionisti in cerca di prestigio e alte prestazioni, il gruppo risponde a ogni esigenza. Questa strategia consente non solo di migliorare la competitività globale, ma anche di offrire soluzioni personalizzate per un’ampia varietà di segmenti di mercato.

Pubblicato da Francesco Irace, 14/01/2025