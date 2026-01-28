Peugeot Motocycles, svelato il prezzo di Pulsion Evo e XP6, ribassati Tweet FL e Kisbee M

Peugeot Motocycles ha diffuso i listini aggiornati relativi a tutti i brand del gruppo (Peugeot Motocycles, Kisbee, Django). Sono stati così svelati i prezzi di due interessanti novità, la XP6 nelle versioni Supermotard ed Enduro, e il Pulsion Evo. È stato inoltre ufficiliazzato il riposizionamento di Tweet FL e Kisbee M, che ora costano meno. Ecco i dettagli con i link per approfondire, se disponibili.

Nuovi modelli:

XP6 Supermotard: 3.400 euro f.c.

XP6 Supermotard R: 3.800 euro f.c.

XP6 Enduro R: 3.800 euro f.c.

Pulsion EVO: a partire da 3.500 euro f.c.

Peugeot Motocycles, tra gli altri svelato il prezzo di Pulsion Evo

Modelli con prezzo rivisto:

Tweet FL: a partire da 2.300 euro f.c.

Kisbee M: a partire da 2.100 euro f.c.

Peugeot Motocycles, rivisto il prezzo di Kisbee

