Peugeot Motocycles, svelato il prezzo di Pulsion Evo e XP6, ribassati Tweet FL e Kisbee M

Tra new entry e riposizionamenti, ecco come cambia il listino della Casa francese
Peugeot Motocycles ha diffuso i listini aggiornati relativi a tutti i brand del gruppo (Peugeot Motocycles, Kisbee, Django). Sono stati così svelati i prezzi di due interessanti novità, la XP6 nelle versioni Supermotard ed Enduro, e il Pulsion Evo. È stato inoltre ufficiliazzato il riposizionamento di Tweet FL e Kisbee M, che ora costano meno. Ecco i dettagli con i link per approfondire, se disponibili.
Nuovi modelli:
- XP6 Supermotard: 3.400 euro f.c.
- XP6 Supermotard R: 3.800 euro f.c.
- XP6 Enduro R: 3.800 euro f.c.
- Pulsion EVO: a partire da 3.500 euro f.c.
Peugeot Motocycles, tra gli altri svelato il prezzo di Pulsion Evo
Modelli con prezzo rivisto:
Peugeot Motocycles, rivisto il prezzo di Kisbee
Pubblicato da Fabio Meloni, 28/01/2026
