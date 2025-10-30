EICMA 2025: le novità allo stand Peugeot Motorcycles raccontate da Luca Dalmasso. Video

Peugeot Motorcycles torna a EICMA 2025 con uno stand ricco di novità. Tra queste spicca la gamma Django, che prevede modelli dai 50 ai 125 cc. Si rinnova l'XP 400 2026, presentato in tre versioni, di cui una, la LIP, limitata a 50 esemplari. A rifarsi completamente il look c'è anche il Pulsion EVO, scooter GT compatto. Pensate per i giovanissimi, ma capaci di emozionare i padri nostalgici, arrivano le enduro e motard XP6, con motore Minarelli monocilindrico da 50 cc raffreddato a liquido, previste per il primo trimestre 2026. Altra operazione nostalgia il Peugeot 103, scooter elettrico che all'ombra di un design anni Settanta nasconde una tecnologia moderna. Ci facciamo raccontare di più da Luca Dalmasso, Country Manager Italia Peugeot Motorcycles Groupe
EICMA 2025: le novità allo stand Peugeot Motorcycles raccontate da Luca Dalmasso.
