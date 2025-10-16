Peugeot presenta la gamma Django 2026: da 50 e 125 cc, tutte le versioni

Peugeot Motocycles porta a EICMA 2025 la gamma Django 2026: motori da 50 e 125 cc, tante versioni per tutti i gusti e una... special

Peugeot porta a EICMA 2025 la gamma Django 2026: scopriamo motorizzazioni e caratteristiche di tutte le – tante! – versioni.

Peugeot Django 2026: le versioni

Prima di conoscere in dettaglio le versioni di Peugeot Django 2026, scopriamo quante sono:

Django Classic

Django Café Racer

Django Classic Sport

Django Dark Shadow

Django Hot Color

Django Riviera

Django Evo Legacy

Django Manoush

Django Classic 2026

Look classico e retrò per Django Classic, caratterizzato da carrozzeria bicolore e cromature. Disponibili con motore da 50 e 125 cc, Django Classic 2026 è caratterizzato da ABS monocanale, pedana piatta e vano portaoggetti nel retroscudo.

Django Café Racer 2026

Il look del Django Café Racer 2026 è ispirato alle moto da corsa degli anni 50. Per questo è caratterizzato da un piccolo cupolino in alluminio, copricerchi in lega e specchietti bar end.

Django Classic Sport 2026

Django Classic Sport 2026 mantiene il look del Classic arricchito da livree più sportive, ruote scure e sella a contrasto. Stessa dotazione del Classic, colorazioni giallo-nero e bianco-blu.

Django Dark Shadow 2026

Per Django Dark Shadow 2026 la base tecnica del Classic viene arricchita dal look monocromatico. Ecco che carrozzeria, ruote, sella e dettagli sono trattati in nero opaco o lucido, per un'anima decisamente dark.

Django Hot Color 2026

Django Hot Color riparte dalla base tecnica del Classic ma, attraverso livree brillanti e a contrasto, acquisisce una maggior vitalità, come testimoniamo i colori Paradise Blue e Pistachio.

Django Riviera 2026

Da una costola del Classic ecco anche Django Riviera 2026. Qui le finiture fanno un balzo in avanti, con la colorazione bicolore in nero e grigio impreziosita dai profili cromati, manopole e sella di colore marrone. Riviera aggiunge anche un pratico portapacchi sullo scudo anteriore, un piccolo parabrezza e lo schienalino per il passeggero.

Django Evo Legacy 2026

Django Evo Legacy 2026 si stacca dalla famiglia Django Classic per fare uno sport tutto suo. Design più moderno ma soprattutto soluzioni tecniche di maggior pregio. Il motore da 125 cc è raffreddato a liquido per 10,6 CV di potenza e 9,5 Nm di coppia, mentre arrivano un display TFT da 5'' con connettività Bluetooth e il sistema Smart Key. Inoltre Django Evo Legacy è dotato di un piccolo parabrezza e di pedana in alluminio.

Django Manoush 2026

Dalla collaborazione tra Peugeot Motocycles e il marchio di prêt-à-porter Manoush, nasce l'edizione limitata Django Manoush. Questa speciale versione del Django si distingue per una carrozzeria personalizzata con motivi e colori iconici di Manoush, dettagli dorati e una sella su misura ispirata all’haute couture. Dajngo Manoush è anche dotato di schienalino passeggero e parabrezza corto di serie.

