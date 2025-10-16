Peugeot Motocycles presenta XP400 2026 nelle versioni Allure, GT e LIP

Peugeot Motocycles porterà a EICMA l'ultima evoluzione di XP400, il suo maxi scooter adventure model year 2026. Oltre alle versioni Allure e GT, arriva anche la limited edition LIP: scopriamo le novità.

Peugeot XP400 2026: le versioni Allure, GT e LIP

Iniziamo proprio da XP400 LIP, maxi scoooter che nasce dalla collaborazione con l'Azienda francese orologiera. XP400 LIP è realizzato in edizione limitata a 50 esemplari ed è accompagnato da un esclusivo orologio automatico Himalaya Skeleton di LIP. Sia lo scooter Peugeot che l'orologio presentano identica numerazione, a simboleggiare l'edizione unica e limitata. Il nuovo Peugeot XP400 LIP è caratterizzato da una nuova verniciatura Forest Green, dalla nuova sella Sahara ed è dotato, di serie, di crash bare top case Shad Off-road TR41. XP400 2026, confermato nella tecnica, sarà disponibile da gennaio 2026 in nuovi colori: per la versione Allure ci sono la Pulsar Blue e la Sideral Black, mentre per la GT arriva la Satin Technium.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/10/2025