Husqvarna lancia le offerte estate 2026: vantaggi fino a 1.500 euro

Fino alla fine di settembre è possibile acquistare diverse moto Husqvarna con sconti dedicati o bonus da utilizzare per accessori, abbigliamento tecnico e ricambi originali

Per l'estate 2026, Husqvarna ha deciso di ampliare le promozioni dedicate alla gamma Street e Offroad. Fino alla fine di settembre, sarà possibile approfittare di vantaggi che possono arrivare fino a 1.500 euro. Entriamo più nei dettagli e scopriamo quali sono le novità che l'azienda propone.

Offerte gamma naked: sconti su Svartpilen e Vitpilen

Partiamo dalla Svartpilen 125 che viene proposta con un vantaggio cliente di 900 euro, che porta il prezzo finale a 4.830 euro, mentre la Vitpilen 125 scende a 4.730 euro grazie allo stesso sconto. Andiamo avanti e per la Svartpilen 401 Model Year 2025 c'è uno sconto di 900 euro che porta il prezzo a 5.880 euro, mentre la Vitpilen 401, sempre Model Year 2025, è proposta a 5.780 euro, sempre con un vantaggio cliente di 900 euro.

Husqvarna

Per chi preferisce il Model Year 2026 c'è comunque un vantaggio clienti di 600 euro. Quindi, la Svartpilen 401 2026 è offerta a 6.180 euro.

Le altre promozioni estate 2026 di Husqvarna

Andando a vedere le altre promozioni, la 701 Supermoto MY26 beneficia di un valore aggiunto di 1.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di accessori, abbigliamento e ricambi originali come, ad esempio, lo scarico REMUS slip-on, il kit di frecce a led, la sella Ergo o la tuta in pelle Horizon.

Ci sono poi offerte anche sulla famiglia Norden 901. In particolare, sui modelli Norden 901 e Norden 901 Expedition (2024-2026), Husqvarna offre un vantaggio pari a 1.500 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, abbigliamento e ricambi originali.

Husqvarna Supermoto

Per quanto riguarda, invece, i modelli off-road, l'intera gamma Enduro TE e FE MY26, comprese le versioni Pro, può contare su di un vantaggio cliente di 850 euro. Lo stesso vantaggio è previsto per la gamma Motocross TC e FC MY26 (modelli mini esclusi).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026