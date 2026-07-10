Husqvarna lancia le offerte estate 2026: vantaggi fino a 1.500 euro

Per l'estate 2026, Husqvarna ha deciso di ampliare le promozioni dedicate alla gamma Street e Offroad. Fino alla fine di settembre, sarà possibile approfittare di vantaggi che possono arrivare fino a 1.500 euro. Entriamo più nei dettagli e scopriamo quali sono le novità che l'azienda propone.
Offerte gamma naked: sconti su Svartpilen e Vitpilen
Partiamo dalla Svartpilen 125 che viene proposta con un vantaggio cliente di 900 euro, che porta il prezzo finale a 4.830 euro, mentre la Vitpilen 125 scende a 4.730 euro grazie allo stesso sconto. Andiamo avanti e per la Svartpilen 401 Model Year 2025 c'è uno sconto di 900 euro che porta il prezzo a 5.880 euro, mentre la Vitpilen 401, sempre Model Year 2025, è proposta a 5.780 euro, sempre con un vantaggio cliente di 900 euro.
Per chi preferisce il Model Year 2026 c'è comunque un vantaggio clienti di 600 euro. Quindi, la Svartpilen 401 2026 è offerta a 6.180 euro.
Le altre promozioni estate 2026 di Husqvarna
Andando a vedere le altre promozioni, la 701 Supermoto MY26 beneficia di un valore aggiunto di 1.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di accessori, abbigliamento e ricambi originali come, ad esempio, lo scarico REMUS slip-on, il kit di frecce a led, la sella Ergo o la tuta in pelle Horizon.
Ci sono poi offerte anche sulla famiglia Norden 901. In particolare, sui modelli Norden 901 e Norden 901 Expedition (2024-2026), Husqvarna offre un vantaggio pari a 1.500 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, abbigliamento e ricambi originali.
Per quanto riguarda, invece, i modelli off-road, l'intera gamma Enduro TE e FE MY26, comprese le versioni Pro, può contare su di un vantaggio cliente di 850 euro. Lo stesso vantaggio è previsto per la gamma Motocross TC e FC MY26 (modelli mini esclusi).
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).