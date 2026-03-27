Keeway ICON 125S, il nuovo scooter per battere il traffico urbano. E il prezzo...

Scooter agile e pratico per il traffico urbano: scopri prezzo e dettagli

Il nuovo Keeway ICON 125S si appresta ad arrivare sulle nostre strade. Stiamo parlando di uno scooter pensato per l'ambiente urbano e in virtù delle sue dimensioni compatte, muoversi agilmente nelle sempre più caotiche strade delle città, senza però rinunciare ad uno stile sportiveggiante. Il tutto a un prezzo interessante.

Keeway ICON 125S

Specifiche tecniche

Il cuore pulsante del nuovo scooter Keeway ICON 125S è un motore monocilindrico raffreddato ad aria di 123,6 cc in grado di erogare una potenza di 9,5 CV a 8000 giri/min e una coppia massima di 9,5 Nm a 6000 giri/min. Il tutto è abbinato a una trasmissione CVT con cinghia a V.

La ciclistica di questo nuovo scooter è affidata a una forcella telescopica anteriore con escursione di 75 mm e un ammortizzatore posteriore con un'escursione sempre di 75 mm. L'impianto frenante adotta un freno a disco anteriore da 220 mm e un freno a disco posteriore da 200 mm e su entrambi agisce una pinza a due pistoncini con sistema CBS.

Keeway ICON 125S

Dotazioni

La nuova proposta di Keeway adotta un sistema di illuminazione Full LED per garantire la massima visibilità. Presente ovviamente un vano sottosella che garantisce lo spazio necessario per riporre un casco e trasportare oggetti personali. La dotazione di serie dello scooter ICON 125S prevede poi la porta di ricarica USB e il sistema di avviamento senza chiave Keyless. Per la strumentazione è invece presente un display LCD. Il serbatoio è da 5 litri per garantire la necessaria autonomia nell'utilizzo in città. Il peso dello scooter? 103 kg.

Prezzo

Quanto costa il nuovo scooter Keeway ICON 125S? Disponibile da questo mese di marzo 2026 nelle colorazioni bianco con dettagli neri e nero con cerchi e dettagli color oro, si potrà acquistare a 1.990 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026