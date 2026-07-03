Keeway rinnova le offerte di luglio 2026: moto e scooter in promozione

Per tutto il mese di luglio 2026, Keeway rinnova le promozioni attive sulla propria gamma. L'azienda ha quindi voluto offrire un mese in più per poter approfittare delle offerte pensate appositamente per chi desidera entra nel mondo Keeway, acquistando uno dei modelli della sua gamma.

Quali sono le promozioni Keeway per luglio 2026?

RKS 125 in offerta

Partiamo dalla piccola Keeway RKS 125, una moto semplice e accessibile che grazie alla facilità di guida e ai bassi costi di gestione rappresenta una delle porte d’accesso più interessanti al mondo delle due ruote.

Modello che, ricordiamo, propone un motore monocilindrico 124 cc da 11,4 CV, iniezione elettronica EFI, illuminazione Full LED con DRL e freni con CBS. Il peso è di 133 kg. Per tutto il mese di luglio, questa piccola moto è scontata al prezzo promozionale di 1.990 euro (2.190 euro il prezzo pieno).

Iskia 125

Le altre offerte

Le promo di luglio ovviamente non si limitano alla piccola 125 cc. Fino alla fine del mese, infatti, lo scooter Keeway Iskia 125 è disponibile a 2.390 euro con parabrezza e bauletto inclusi. Si tratta di una configurazione interessante, pensata per aumentare comfort, protezione e praticità negli spostamenti quotidiani.

Le promozioni sono valide fino al 31 luglio 2026 presso i concessionari aderenti all’iniziativa, salvo diverse indicazioni e fino a esaurimento scorte dove specificato.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/07/2026