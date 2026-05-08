Husqvarna presenta la gamma Motocross 2027: tutte le novità e i prezzi

Husqvarna ha presentato la gamma Motocross 2027. Questa famiglia di moto comprende, dalla TC 50 fino alla FC 450, modelli 2 tempi e 4 tempi adatti a piloti di ogni tipo, dal giovanissimo debuttante fino al professionista. Le novità sono di dettaglio, per lo più estetiche. Tutto il resto, dai rispettivi motori al sistema di sospensioni che permette loro di affrontare praticamente qualsiasi tipologia di terreno, rimane invariato rispetto a prima.
La nuova gamma
Come si riconoscono le moto 2027 dai precedenti Model Year? Adesso, i telai in acciaio al cromo‑molibdeno sono verniciati a polvere in bianco e abbinati alle colorazioni delle sovrastrutture ''ispirate alle radici svedesi del marchio''. Indipendentemente dal modello, Husqvarna equipaggia le sue moto con componenti racing di altissima qualità di marchi come Brembo, ProTaper, Twin Air e ODI. Troviamo poi sospensioni WP e pneumatici Dunlop Geomax MX34 o MAXXIS MAXXCROSS MX‑ST a seconda del modello scelto. I motori, a prescindere dalla cilindrata, sono dotati di due mappature che possono essere selezionate tramite l'apposito selettore.
Gamma Motocross Full Size 2027
L'offerta di Husqvarna è composta dai modelli a 2 tempi TC 125, TC 250 e TC 300. C'è poi quella a 4 tempi con i modelli FC 250, FC 350 e FC 450. Di seguito alcune delle caratteristiche chiave di questi modelli:
- Sospensioni WP XACT
- Componenti racing di Brembo, ProTaper, Twin Air e ODI
- Pneumatici Dunlop Geomax MX34
- Throttle Body Injection (TBI) sui motori 2 tempi per una migliore esperienza di guida
- Due mappe motore selezionabili tramite il Multifunctional Map Select Switch
- I modelli 4 tempi sono dotati di Quickshifter, Traction Control e Launch Control
Gamma Minicross 2027
Husqvarna offre le seguenti moto per chi vuole entrare in questo mondo fin da giovanissimo: TC 50, TC 65 e TC 85. Le principali caratteristiche?
- Forcelle WP XACT e mono XACT PDS regolabili
- Pneumatici MAXXIS MAXXCROSS MX‑ST
- Ergonomia regolabile su TC 50 e TC 65 per adattarle alla crescita dei giovani piloti
- Componenti firmati Formula, Galfer, Excel, Neken e ODI
I modelli offroad di Husqvarna sono tutti dotati della Premium Manufacturer’s Warranty, che prevede 12 mesi di garanzia, a condizione che la manutenzione venga effettuata come da libretto presso un concessionario Husqvarna autorizzato. I modelli 2027 arriveranno nelle concessionarie a partire da giugno.
Prezzi
2 tempi
- TC 125: 9.950 euro
- TC 250: 10.850 euro
- TC 300: 11.390 euro
4 tempi
- FC 250: 11.390 euro
- FC 350: 11.690 euro
- FC 450: 12.090 euro
Minocross
- TC 50: 4.850 euro
- TC 65: 5.990 euro
- TC 85: 7.230 euro
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).