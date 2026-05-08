Husqvarna presenta la gamma Motocross 2027: tutte le novità e i prezzi

Disponibili modelli full size e minicross con componenti Brembo, ProTaper e pneumatici Dunlop o MAXXIS.

Husqvarna ha presentato la gamma Motocross 2027. Questa famiglia di moto comprende, dalla TC 50 fino alla FC 450, modelli 2 tempi e 4 tempi adatti a piloti di ogni tipo, dal giovanissimo debuttante fino al professionista. Le novità sono di dettaglio, per lo più estetiche. Tutto il resto, dai rispettivi motori al sistema di sospensioni che permette loro di affrontare praticamente qualsiasi tipologia di terreno, rimane invariato rispetto a prima.

La nuova gamma

Come si riconoscono le moto 2027 dai precedenti Model Year? Adesso, i telai in acciaio al cromo‑molibdeno sono verniciati a polvere in bianco e abbinati alle colorazioni delle sovrastrutture ''ispirate alle radici svedesi del marchio''. Indipendentemente dal modello, Husqvarna equipaggia le sue moto con componenti racing di altissima qualità di marchi come Brembo, ProTaper, Twin Air e ODI. Troviamo poi sospensioni WP e pneumatici Dunlop Geomax MX34 o MAXXIS MAXXCROSS MX‑ST a seconda del modello scelto. I motori, a prescindere dalla cilindrata, sono dotati di due mappature che possono essere selezionate tramite l'apposito selettore.

Gamma Motocross Full Size 2027

L'offerta di Husqvarna è composta dai modelli a 2 tempi TC 125, TC 250 e TC 300. C'è poi quella a 4 tempi con i modelli FC 250, FC 350 e FC 450. Di seguito alcune delle caratteristiche chiave di questi modelli:

Sospensioni WP XACT

Componenti racing di Brembo, ProTaper, Twin Air e ODI

Pneumatici Dunlop Geomax MX34

Throttle Body Injection (TBI) sui motori 2 tempi per una migliore esperienza di guida

Due mappe motore selezionabili tramite il Multifunctional Map Select Switch

I modelli 4 tempi sono dotati di Quickshifter, Traction Control e Launch Control

Gamma Minicross 2027

Husqvarna offre le seguenti moto per chi vuole entrare in questo mondo fin da giovanissimo: TC 50, TC 65 e TC 85. Le principali caratteristiche?

Forcelle WP XACT e mono XACT PDS regolabili

Pneumatici MAXXIS MAXXCROSS MX‑ST

Ergonomia regolabile su TC 50 e TC 65 per adattarle alla crescita dei giovani piloti

Componenti firmati Formula, Galfer, Excel, Neken e ODI

I modelli offroad di Husqvarna sono tutti dotati della Premium Manufacturer’s Warranty, che prevede 12 mesi di garanzia, a condizione che la manutenzione venga effettuata come da libretto presso un concessionario Husqvarna autorizzato. I modelli 2027 arriveranno nelle concessionarie a partire da giugno.

Prezzi

2 tempi

TC 125: 9.950 euro

TC 250: 10.850 euro

TC 300: 11.390 euro

4 tempi

FC 250: 11.390 euro

FC 350: 11.690 euro

FC 450: 12.090 euro

Minocross

TC 50: 4.850 euro

TC 65: 5.990 euro

TC 85: 7.230 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026