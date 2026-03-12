Novità Husqvarna, Garanzia Premium del Costruttore di 4 anni estesa a tutti i modelli stradali

Husqvarna mette al centro i clienti e punta voler offrire loro la massima tranquillità possibile, anche a lungo termine. Per questo, l'azienda ha comunicato un importante ampliamento del programma di Garanzia Premium che adesso include tutte le moto stradali, già a partire dal Model Year 2025.

Come funziona?

L'azienda spiega che questa novità si applica su tutta la gamma stradale delle sue moto, indipendentemente dalla cilindrata del motore. Dunque, grazie all'ampliamento del programma di Garanzia Premium sarà possibile includere anche modelli che prima erano esclusi dall'estensione. Più nel dettaglio, quindi, la nuova Garanzia Premium del Costruttore della durata di 4 anni copre tutti i modelli della gamma stradale appartenenti alle categorie Travel, Naked e Supermoto. Quali sono? Tra le Naked troviamo: Svartpilen 125, Svartpilen 401, Svartpilen 801, Vitpilen 12,5 Vitpilen 401 e Vitpilen 801. Spostandoci alla Travel, l'elenco è il seguente: 701 Enduro, Norden 901 e Norden 901 Expedition. Infine, tra le Supermoto abbiamo la 701 Supermoto.

Husqvarna sottolinea la scelta di voler includere anche i Model Year 2025 in modo tale che la nuova copertura della garanzia sia valida pure per le moto presenti nelle concessionarie, così come ai veicoli già venduti o immatricolati, purché siano rispettate tutte le condizioni di garanzia. Ricordiamo che la Garanzia Premium del Costruttore è gratuita per tutti i clienti.

I termini della garanzia

I clienti Husqvarna, per mantenere attiva e valida la garanzia per l'intera durata, devono eseguire tutti gli interventi programmati del piano di manutenzione della loro moto. Interventi che devono essere effettuati presso un concessionario Husqvarna Mobility. Restano valide tutte le condizioni standard della Garanzia del Costruttore. Ma non è finita qui. Infatti, l'azienda ricorda che i clienti dei mercati europei idonei beneficeranno del Service Activated Roadside Assistance (SARA). Di cosa si tratta? Dopo ogni tagliando annuale effettuato presso un concessionario Husqvarna Mobility, l'assistenza stradale viene estesa fino a 12 mesi oppure fino al tagliando successivo.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026