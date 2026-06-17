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Husqvarna presenta la gamma enduro 2027: tutte le novità e i prezzi

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1 ora fa - Husqvarna presenta la gamma enduro 2027

La gamma Husqvarna Enduro 2027 integra tecnologie come Throttle Body Injection, Quickshifter e Traction Control, oltre a componenti firmati Brembo, Michelin e WP Suspension

Husqvarna ha annunciato di aver rinnovato la gamma enduro con l'introduzione del nuovo Model Year. La gamma Husqvarna TE e FE 2027 si compone complessivamente di sette modelli a due e quattro tempi che sono stati sviluppati per offrire precisione, trazione e controllo su ogni terreno, anche nelle condizioni più difficili. Più nel dettaglio, tre sono a 2 tempi: TE 125, TE 250 e TE 300. Adottano tutti la tecnologia Throttle Body Injection (TBI), che assicura un’erogazione della potenza fluida, costante e facilmente gestibile.

Sono invece quattro i modelli a 4 tempi: FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501. Moto che possono contare su due mappe motore selezionabili e la possibilità di poter essere dotate di Traction Control e Quickshifter, per massimizzare trazione ed efficacia su qualsiasi fondo.

Husqvarna gamma enduro 2027

Tutta la gamma enduro 2027 è realizzata utilizzando componentistica di alta qualità come freni e frizione idraulici Brembo, telaio in acciaio al cromo-molibdeno, telaietto ibrido in alluminio-poliammide, dischi freno ad alte prestazioni GSK, faro a LED, manubrio ProTaper, manopole ODI e avviamento elettrico con batteria agli ioni di litio ultraleggera su tutti i modelli.

Le novità del Model Year 2027

Husqvarna ha affinato la sua gamma enduro e adesso le nuove TE e FE si caratterizzano per un design rinnovato, ispirato all’inconfondibile heritage svedese. Tra gli elementi chiave del nuovo Model Year spiccano i telai verniciati a polvere in bianco, le nuove grafiche e le sospensioni WP XACT completamente regolabili, studiate per ottimizzare la dinamica di guida in ogni situazione.

Husqvarna gamma enduro 2027

Queste sono le caratteristiche chiave delle nuove moto della gamma enduro.

  • Telai verniciati a polvere in bianco
  • Nuove grafiche di ispirazione svedese
  • Forcella WP XACT Closed Cartridge e mono WP XACT completamente regolabili
  • Iniezione Throttle Body Injection (TBI) sui modelli 2 tempi, per un’erogazione potente e controllabile
  • Map Select Switch multifunzione sui modelli 4 tempi, con gestione integrata di Quickshifter e Traction Control
  • Componenti premium testati in gara: Brembo, GSK, Michelin, ProTaper, Twin Air e ODI

Prezzi

La rinnovata gamma enduro 2027 di Husqvarna sta già arrivando nelle concessionarie. Questi sono i prezzi.

  • TE 125 – 10.390 euro
  • TE 250 – 10.990 euro
  • TE 300 – 12.250 euro
  • FE 250 – 12.390 euro
  • FE 350 – 12.590 euro
  • FE 450 – 12.990 euro
  • FE 501 – 13.250 euro
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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