Husqvarna presenta la gamma enduro 2027: tutte le novità e i prezzi

La gamma Husqvarna Enduro 2027 integra tecnologie come Throttle Body Injection, Quickshifter e Traction Control, oltre a componenti firmati Brembo, Michelin e WP Suspension

Husqvarna ha annunciato di aver rinnovato la gamma enduro con l'introduzione del nuovo Model Year. La gamma Husqvarna TE e FE 2027 si compone complessivamente di sette modelli a due e quattro tempi che sono stati sviluppati per offrire precisione, trazione e controllo su ogni terreno, anche nelle condizioni più difficili. Più nel dettaglio, tre sono a 2 tempi: TE 125, TE 250 e TE 300. Adottano tutti la tecnologia Throttle Body Injection (TBI), che assicura un’erogazione della potenza fluida, costante e facilmente gestibile.

Sono invece quattro i modelli a 4 tempi: FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501. Moto che possono contare su due mappe motore selezionabili e la possibilità di poter essere dotate di Traction Control e Quickshifter, per massimizzare trazione ed efficacia su qualsiasi fondo.

Husqvarna gamma enduro 2027

Tutta la gamma enduro 2027 è realizzata utilizzando componentistica di alta qualità come freni e frizione idraulici Brembo, telaio in acciaio al cromo-molibdeno, telaietto ibrido in alluminio-poliammide, dischi freno ad alte prestazioni GSK, faro a LED, manubrio ProTaper, manopole ODI e avviamento elettrico con batteria agli ioni di litio ultraleggera su tutti i modelli.

Le novità del Model Year 2027

Husqvarna ha affinato la sua gamma enduro e adesso le nuove TE e FE si caratterizzano per un design rinnovato, ispirato all’inconfondibile heritage svedese. Tra gli elementi chiave del nuovo Model Year spiccano i telai verniciati a polvere in bianco, le nuove grafiche e le sospensioni WP XACT completamente regolabili, studiate per ottimizzare la dinamica di guida in ogni situazione.

Husqvarna gamma enduro 2027

Queste sono le caratteristiche chiave delle nuove moto della gamma enduro.

Telai verniciati a polvere in bianco

Nuove grafiche di ispirazione svedese

Forcella WP XACT Closed Cartridge e mono WP XACT completamente regolabili

Iniezione Throttle Body Injection (TBI) sui modelli 2 tempi, per un’erogazione potente e controllabile

Map Select Switch multifunzione sui modelli 4 tempi, con gestione integrata di Quickshifter e Traction Control

Componenti premium testati in gara: Brembo, GSK, Michelin, ProTaper, Twin Air e ODI

Prezzi

La rinnovata gamma enduro 2027 di Husqvarna sta già arrivando nelle concessionarie. Questi sono i prezzi.

TE 125 – 10.390 euro

TE 250 – 10.990 euro

TE 300 – 12.250 euro

FE 250 – 12.390 euro

FE 350 – 12.590 euro

FE 450 – 12.990 euro

FE 501 – 13.250 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/06/2026