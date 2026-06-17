Husqvarna presenta la gamma enduro 2027: tutte le novità e i prezzi

Husqvarna ha annunciato di aver rinnovato la gamma enduro con l'introduzione del nuovo Model Year. La gamma Husqvarna TE e FE 2027 si compone complessivamente di sette modelli a due e quattro tempi che sono stati sviluppati per offrire precisione, trazione e controllo su ogni terreno, anche nelle condizioni più difficili. Più nel dettaglio, tre sono a 2 tempi: TE 125, TE 250 e TE 300. Adottano tutti la tecnologia Throttle Body Injection (TBI), che assicura un’erogazione della potenza fluida, costante e facilmente gestibile.
Sono invece quattro i modelli a 4 tempi: FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501. Moto che possono contare su due mappe motore selezionabili e la possibilità di poter essere dotate di Traction Control e Quickshifter, per massimizzare trazione ed efficacia su qualsiasi fondo.
Tutta la gamma enduro 2027 è realizzata utilizzando componentistica di alta qualità come freni e frizione idraulici Brembo, telaio in acciaio al cromo-molibdeno, telaietto ibrido in alluminio-poliammide, dischi freno ad alte prestazioni GSK, faro a LED, manubrio ProTaper, manopole ODI e avviamento elettrico con batteria agli ioni di litio ultraleggera su tutti i modelli.
Le novità del Model Year 2027
Husqvarna ha affinato la sua gamma enduro e adesso le nuove TE e FE si caratterizzano per un design rinnovato, ispirato all’inconfondibile heritage svedese. Tra gli elementi chiave del nuovo Model Year spiccano i telai verniciati a polvere in bianco, le nuove grafiche e le sospensioni WP XACT completamente regolabili, studiate per ottimizzare la dinamica di guida in ogni situazione.
Queste sono le caratteristiche chiave delle nuove moto della gamma enduro.
- Telai verniciati a polvere in bianco
- Nuove grafiche di ispirazione svedese
- Forcella WP XACT Closed Cartridge e mono WP XACT completamente regolabili
- Iniezione Throttle Body Injection (TBI) sui modelli 2 tempi, per un’erogazione potente e controllabile
- Map Select Switch multifunzione sui modelli 4 tempi, con gestione integrata di Quickshifter e Traction Control
- Componenti premium testati in gara: Brembo, GSK, Michelin, ProTaper, Twin Air e ODI
Prezzi
La rinnovata gamma enduro 2027 di Husqvarna sta già arrivando nelle concessionarie. Questi sono i prezzi.
- TE 125 – 10.390 euro
- TE 250 – 10.990 euro
- TE 300 – 12.250 euro
- FE 250 – 12.390 euro
- FE 350 – 12.590 euro
- FE 450 – 12.990 euro
- FE 501 – 13.250 euro
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