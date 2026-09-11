Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro, arrivano i Model Year 2027: novità e prezzi

Tempo di piccole novità per Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro. Per le due enduro arriva infatti il Model Year 2027 che ha introdotto solo piccoli ritocchi, prettamente estetici.
Nate per dare il massimo, sempre
Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro condividono il medesimo telaio in acciaio al cromo-molibdeno. La ciclistica è affidata a una forcella anteriore WP XACT a cartuccia chiusa che offre di serie la regolazione del precarico della molla di contrasto del separatore della cartuccia chiusa. Questa scelta tecnica permette di variare il ''sostegno'' della sospensione anteriore in modo rapido e preciso. Dietro, invece, c'è un ammortizzatore dedicato che permette la regolazione della compressione sia alle alte che basse velocità oltre che la regolazione della estensione.
Husqvarna TE 300 Pro ed FE 350 Pro 2027
Il setup delle sospensioni permette di garantire comfort, trazione e controllo sui terreni più tecnici, mantenendo al contempo una notevole stabilità alle alte velocità. Sul manubrio troviamo il selettore per poter selezionare agilmente le diverse mappa del motore. In più la FE 350 Pro beneficia di serie del Traction Control e del Quickshifter per una maggiore efficacia in ogni situazione.
I Model Year 2027 si caratterizzano per un telaio bianco, sovrastrutture esclusive in bianco e grigio, sella grigia con rivestimento zigrinato e le protezioni del telaio bianco “Factory Frame Protectors” che consentono una migliore presa della moto con le gambe, aumentando il controllo complessivo.
Per le sue Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro, la casa motociclistica mette a disposizione un'ampia selezione di accessori tecnici offerti di serie che permetterono di migliorare ulteriormente le prestazioni delle sue due moto. Di seguito le principali caratteristiche dei due modelli enduro di Husqvarna.
- Grafiche Pro esclusive bianco/grigio
- Set ruote “Factory Wheel” cerchi Excel neri e mozzi neri lavorati CNC
- Forcella WP XACT con regolazione del precarico della molla di contrasto del separatore della cartuccia chiusa
- Piastra paramotore Factory con protezione leveraggio integrata
- Disco freno anteriore flottante
- Protezione disco freno anteriore
- Disco freno posteriore pieno
- Filo di sicurezza freno posteriore
- Protezione disco freno posteriore nera
- Corona posteriore SUPERSPROX Stealth nera
- Protezione cilindretto attuatore frizione
- Telaio bianco
- Paracolpi manubrio Enduro Pro
- Pneumatici Michelin Enduro (specifica UE)
- Manopole ODI lock-on grigie a mescola morbida
- Sella grigia con rivestimento zigrinato
- Selettore Mappature al manubrio con (solo FE 350 Pro) Traction Control e Quick Shifter
- Set protezione telaio “Factory Frame Protector” bianco
- Cinghia di recupero anteriore
- Impianto idraulico Brembo per frizione e freni
Prezzo
Quanto costano i nuovi modelli 2027?
- Husqvarna TE 300 Pro 2027: 13.750 euro IVA inclusa, e franco concessionario
- Husqvarna FE 350 Pro 2027: 14.090 euro IVA inclusa, e franco concessionario
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|TE 125
|- / -
|10.390 €
|TE 250
|- / -
|10.990 €
|TE 300
|- / -
|12.250 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Husqvarna TE visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Husqvarna TE
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).