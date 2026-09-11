Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro, arrivano i Model Year 2027: novità e prezzi

Tempo di piccole novità per Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro. Per le due enduro arriva infatti il Model Year 2027 che ha introdotto solo piccoli ritocchi, prettamente estetici.

Nate per dare il massimo, sempre

Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro condividono il medesimo telaio in acciaio al cromo-molibdeno. La ciclistica è affidata a una forcella anteriore WP XACT a cartuccia chiusa che offre di serie la regolazione del precarico della molla di contrasto del separatore della cartuccia chiusa. Questa scelta tecnica permette di variare il ''sostegno'' della sospensione anteriore in modo rapido e preciso. Dietro, invece, c'è un ammortizzatore dedicato che permette la regolazione della compressione sia alle alte che basse velocità oltre che la regolazione della estensione.

Husqvarna TE 300 Pro ed FE 350 Pro 2027

Il setup delle sospensioni permette di garantire comfort, trazione e controllo sui terreni più tecnici, mantenendo al contempo una notevole stabilità alle alte velocità. Sul manubrio troviamo il selettore per poter selezionare agilmente le diverse mappa del motore. In più la FE 350 Pro beneficia di serie del Traction Control e del Quickshifter per una maggiore efficacia in ogni situazione.

I Model Year 2027 si caratterizzano per un telaio bianco, sovrastrutture esclusive in bianco e grigio, sella grigia con rivestimento zigrinato e le protezioni del telaio bianco “Factory Frame Protectors” che consentono una migliore presa della moto con le gambe, aumentando il controllo complessivo.

Husqvarna TE 300 Pro

Per le sue Husqvarna TE 300 Pro e FE 350 Pro, la casa motociclistica mette a disposizione un'ampia selezione di accessori tecnici offerti di serie che permetterono di migliorare ulteriormente le prestazioni delle sue due moto. Di seguito le principali caratteristiche dei due modelli enduro di Husqvarna.

Grafiche Pro esclusive bianco/grigio

Set ruote “Factory Wheel” cerchi Excel neri e mozzi neri lavorati CNC

Forcella WP XACT con regolazione del precarico della molla di contrasto del separatore della cartuccia chiusa

Piastra paramotore Factory con protezione leveraggio integrata

Disco freno anteriore flottante

Protezione disco freno anteriore

Disco freno posteriore pieno

Filo di sicurezza freno posteriore

Protezione disco freno posteriore nera

Corona posteriore SUPERSPROX Stealth nera

Protezione cilindretto attuatore frizione

Telaio bianco

Paracolpi manubrio Enduro Pro

Pneumatici Michelin Enduro (specifica UE)

Manopole ODI lock-on grigie a mescola morbida

Sella grigia con rivestimento zigrinato

Selettore Mappature al manubrio con (solo FE 350 Pro) Traction Control e Quick Shifter

Set protezione telaio “Factory Frame Protector” bianco

Cinghia di recupero anteriore

Impianto idraulico Brembo per frizione e freni

Prezzo

Quanto costano i nuovi modelli 2027?

Husqvarna TE 300 Pro 2027: 13.750 euro IVA inclusa, e franco concessionario

IVA inclusa, e franco concessionario Husqvarna FE 350 Pro 2027: 14.090 euro IVA inclusa, e franco concessionario

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