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KTM, conto alla rovescia per EICMA 2026: cosa potrebbe arrivare

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2 ore fa - Nuovi modelli e sorprese, ecco cosa sappiamo

KTM sarà protagonista a EICMA 2026
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KTM punta a essere protagonista a EICMA 2026 dopo una partecipazione un po' sottotono all'edizione 2025. L'azienda ha diffuso nuovi dettagli sui suoi progetti, con una particolare attenzione al mondo dell'off-road. Confermando la sua prevista presenza al Salone che aprirà i battenti il 3 novembre, KTM ha dichiarato:

La presenza di KTM a EICMA 26 offrirà un'anteprima dei prossimi sviluppi della gamma, con particolare attenzione all'off-road e alla visione del futuro. Queste anticipazioni esclusive rimarranno rigorosamente segrete fino all'inizio della fiera.

Cosa vedremo?

Possiamo quindi attenderci la presentazione di alcuni modelli. Cosa esattamente non è stato ovviamente anticipato. Possiamo immaginare l'arrivo di una nuova Adventure di punta. Questo perché KTM ha già arricchito la sua gamma di moto adventure di media cilindrata. Le KTM 1390 Super Adventure S Evo, S e R sono tutte Model Year 2026, il che significa che potremmo assistere a qualche tipo di aggiornamento. Se consideriamo la gamma off-road, sia il segmento motocross che quello enduro hanno già visto l'arrivo di diversi nuovi Model Year 2027. Arriverà una nuova sport touring?

Tutti quesiti a cui troveremo una risposta all'inizio di novembre quando aprirà i battenti EICMA. Non rimane che attendere novità.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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