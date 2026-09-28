KTM, controlli prima dell'immatricolazione in Germania: cosa sta succedendo

KTM sotto controllo in Germania. Nel Baden-Württemberg, chi acquista una moto nuova della Casa austriaca deve ora presentarla fisicamente all'ufficio di immatricolazione prima di poter completare la prima registrazione. La misura è stata introdotta dal Ministero dei Trasporti del Baden-Württemberg e confermata dal Consiglio regionale di Karlsruhe.

Il provvedimento prevede una verifica visiva della moto da parte di un funzionario dell'ufficio, con l'obiettivo di controllare che il veicolo corrisponda a quanto previsto dalla documentazione di omologazione. Il caso che ha fatto emergere la disposizione riguarda una KTM 790 Adventure nuova, il cui proprietario si è visto chiedere di portare fisicamente la moto all'ufficio per verificare, tra le altre cose, la presenza della sonda lambda.

Da dove nasce tutto questo?

La decisione arriva dopo le recenti polemiche sulle emissioni delle KTM, nate da un'inchiesta pubblicata nei mesi scorsi poi risoltasi in tanto fumo e poco arrosto. Secondo la ricostruzione di Motorrad, al centro della vicenda c'erano alcune moto da competizione utilizzate nell'enduro, che possono essere modificate per l'impiego in gara e che non sono soggette alle stesse condizioni delle versioni stradali. La testata tedesca sostiene quindi che il caso sarebbe stato esteso anche alle moto omologate per l'uso su strada.

Ciononostante, però, lmeno in Baden-Württemberg, tutte le nuove KTM sono attualmente sottoposte a questo controllo prima della prima immatricolazione. Il trasporto della moto fino all'ufficio, inoltre, resta a carico del proprietario. Una vera e propria duplice beffa.

Le istituzioni al lavoro

La situazione potrebbe però cambiare. L'IVM, l'associazione tedesca dell'industria motociclistica, è già stata coinvolta e sta lavorando con le autorità del Land per trovare una soluzione. Al momento non risultano provvedimenti analoghi negli altri Länder tedeschi e pare che KBA e TÜV non siano coinvolti nella procedura. Resta quindi da capire quanto durerà la misura e se verrà modificata: per ora, per chi acquista una KTM nuova in Baden-Württemberg, la normale procedura di immatricolazione può richiedere anche la presentazione fisica della moto. La vicenda non ha avuto alcun risvolto in Italia, dove le austriache possono essere immatricolate seguendo la medesima procedura della moto di ogni altro brand.

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