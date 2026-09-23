KTM 690 Rally: ecco quanto costa la dual

KTM ha recentemente presentato il suo unicorno: la 690 Rally, prima (e al momento unica) moto da adventouring ''di serie''. L'ultima arriva, come detto nell'articolo di presentazione, è stretta parente della versione leggera, ovvero la 690 Enduro R, rispetto alla quale aggiunge dei serbatoi extra e un plexi in stile dakariano.

Ecco il prezzo

KTM 690 Rally 2027

Di lei sappiamo tutto o quasi, infatti il prezzo era rimasto ancora top secret. Beh, ora non lo è più: 13.980 euro IVA inclusa, mille euro ''tondi tondi'' in più rispetto alla versione Enduro. Al contrario della 690 Enduro R, però, la versione Rally non sarà disponibile con kit di depotenziamento per guida con patente A2.

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