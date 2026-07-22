KTM cambia marcia e torna a correre: vendite in aumento dell'81% nel primo semestre 2026

Bajaj Mobility AG (precedentemente Pierer Mobility AG) si è impegnata molto a risollevare le sorti di KTM. I numeri del 2026 ci dicono che la casa austriaca sta tornando a correre.

Vendite in crescita

Nel secondo trimestre del 2026, sono state vendute 48.672 moto a marchio KTM, Husqvarna e GasGas al di fuori del mercato indiano. Stiamo parlando di un incremento del 71% rispetto al secondo trimestre del 2025. E per quanto riguarda, invece, il primo semestre del 2026, le vendite si sono attestate a quota 147.572 moto. Si tratta di un aumento di circa l'81%. Nello stesso periodo dello scorso anno, infatti, erano state vendute 81.336 moto. Numeri, quindi, decisamente positivi che mostrano come KTM stia tornando in salute.

Vendite in forte aumento e quindi pure i ricavi sono aumentati, raggiungendo i 370 milioni di euro nel secondo trimestre del 2026, con un incremento dell'80% rispetto ai 205 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2025. Analogamente, considerando i dati del primo semestre, i ricavi si sono attestati a circa 700 milioni di euro, rispetto ai 373 milioni di euro dello stesso periodo del 2025.

KTM 125 SMC R

Nel secondo trimestre del 2026, la società prevede un margine EBITDA (indice di redditività) di circa l'8,7%, dopo un valore negativo del 55,6% nel secondo trimestre del 2025. Si tratta di un'inversione davvero clamorosa dato che è avvenuta in poco tempo. Nella prima metà del 2026, la società prevede un margine EBITDA di circa il 5,4%, dopo il -43,3% registrato nella prima metà del 2025

Va detto che si tratta di cifre provvisorie in quanto i precisi dati del semestre arriveranno verso la fine del mese di agosto ma i numeri sono già ogni molto chiari e mostrano che il Gruppo sembra aver ritrovato lo slancio dopo un periodo negativo, grazie al lavoro di Bajaj.

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