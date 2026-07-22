KTM cambia marcia e torna a correre: vendite in aumento dell'81% nel primo semestre 2026

Bajaj Mobility AG (precedentemente Pierer Mobility AG) si è impegnata molto a risollevare le sorti di KTM. I numeri del 2026 ci dicono che la casa austriaca sta tornando a correre.
Vendite in crescita
Nel secondo trimestre del 2026, sono state vendute 48.672 moto a marchio KTM, Husqvarna e GasGas al di fuori del mercato indiano. Stiamo parlando di un incremento del 71% rispetto al secondo trimestre del 2025. E per quanto riguarda, invece, il primo semestre del 2026, le vendite si sono attestate a quota 147.572 moto. Si tratta di un aumento di circa l'81%. Nello stesso periodo dello scorso anno, infatti, erano state vendute 81.336 moto. Numeri, quindi, decisamente positivi che mostrano come KTM stia tornando in salute.
Vendite in forte aumento e quindi pure i ricavi sono aumentati, raggiungendo i 370 milioni di euro nel secondo trimestre del 2026, con un incremento dell'80% rispetto ai 205 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2025. Analogamente, considerando i dati del primo semestre, i ricavi si sono attestati a circa 700 milioni di euro, rispetto ai 373 milioni di euro dello stesso periodo del 2025.
Nel secondo trimestre del 2026, la società prevede un margine EBITDA (indice di redditività) di circa l'8,7%, dopo un valore negativo del 55,6% nel secondo trimestre del 2025. Si tratta di un'inversione davvero clamorosa dato che è avvenuta in poco tempo. Nella prima metà del 2026, la società prevede un margine EBITDA di circa il 5,4%, dopo il -43,3% registrato nella prima metà del 2025
Va detto che si tratta di cifre provvisorie in quanto i precisi dati del semestre arriveranno verso la fine del mese di agosto ma i numeri sono già ogni molto chiari e mostrano che il Gruppo sembra aver ritrovato lo slancio dopo un periodo negativo, grazie al lavoro di Bajaj.
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