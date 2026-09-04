KTM 390 SMC R a 5.640 euro: promo, foto e caratteristiche

Se stai cercando una supermotard pura ma sfruttabile ogni giorno e guidabile anche con patente A2, questo è un momento da tenere d'occhio. La Casa di Mattighofen ha infatti aggiornato la propria campagna promozionale estiva, posizionando la KTM 390 SMC R a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino di lancio.
La promozione estiva: i dettagli dell'offerta
Fino al 30 settembre, la promozione KTM ti consente di acquistare la 390 SMC R al prezzo promozionale di 5.640 euro. Si tratta di un taglio netto rispetto ai 6.780 euro del listino originale, con un vantaggio cliente che supera i 1.100 euro. L'iniziativa è valida presso tutta la rete dei concessionari ufficiali aderenti.
KTM 390 SMC R, la ciclistica a nudo
Motore e prestazioni: il monocilindrico LC4c Euro5+
Sotto le sovrastrutture essenziali batte il motore LC4c monocilindrico da 399 cc omologato Euro5+. L'incremento della corsa a 64 mm e il sistema di combustione attiva consentono un'erogazione più piena ai medi regimi e una risposta del gas fluida. È un'unità pensata per offrirti brio ed efficacia nel misto stretto senza imporre i pesi e l'impegno fisico delle cilindrate superiori.
Ciclistica dedicata: geometria e sospensioni WP APEX
Nonostante la cilindrata contenuta, la KTM 390 SMC R non è solo vestita da motard, ma beneficia di adattamenti che modificano profondamente la ciclistica. Il telaio a traliccio in acciaio adotta infatti una geometria specifica, con un angolo del cannotto di sterzo più chiuso rispetto a quello della sorellina naked Duke (63,1° contro 66°), piastre di sterzo dedicate e un telaietto posteriore imbullonato progettato attorno alla sella monopezzo.
Il reparto sospensioni schiera componenti di livello:
Forcella WP APEX a steli rovesciati da 43 mm con 230 mm di escursione, regolabile in compressione e ritorno su 30 click.
Monoammortizzatore WP APEX regolabile nel ritorno su 20 click e nel precarico.
Cerchi a raggi da 17 pollici calzati da pneumatici sportivi Michelin Power 6.
KTM 390 SMC R, il quadro strumenti
Elettronica e strumentazione: controllo completo sul manubrio
Il pacchetto elettronico ti offre la possibilità di personalizzare il comportamento della moto tramite i ride mode Street e Sport. Nella mappa più dinamica puoi disattivare il controllo di trazione cornering (MTC) e selezionare le impostazioni dell'ABS Bosch 10.3MB (Road, Supermoto o Supermoto+) per gestire gli ingressi in curva con la ruota posteriore libera di derapare.
Tutte le informazioni sono visibili sul display TFT da 4,2 pollici, navigabile tramite il blocchetto sinistro retroilluminato e dotato di connettività Bluetooth con l'app KTM Connect, per la navigazione turn-by-turn e la gestione delle chiamate direttamente dal cruscotto.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.