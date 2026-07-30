KTM prepara due nuove supersportive: in arrivo le 790 RC e 490 RC

La gamma RC di KTM è destinata a crescere con l'arrivo delle nuove 790 RC e 490 RC

L'influenza delle attività in MotoGP si farà sempre più sentire all'interno della gamma di moto stradali di KTM. Lo scorso anno la casa austriaca era tornata nel mondo delle supersportive con la 990 RC R. All'inizio del 2026 aveva invece fatto il suo debutto la più estrema 990 RC R Track. A quanto pare, sono in arrivo due nuove moto di media-bassa cilindrata nella gamma supersport del marchio. La notizia è stata confermata dal CEO di KTM, Gottfried Neumeister, che ha parlato dell'influenza del programma MotoGP nelle sviluppo delle moto stradali.

Cosa sta arrivando?

Tra i nuovi modelli anticipati da Neumeister c'è una 790 RC, notizia che non sorprende visto che il costruttore austriaco ha recentemente presentato la nuova 790 Duke (qui la nostra prova). L'altro modello che dovrebbe arrivare in futuro è la 490 RC, almeno stando alle parole del CEO.

Sono dunque in arrivo diverse novità interessanti da parte dell'azienda. Non ci sono ulteriori dettagli e quindi non si può fare altro che attendere maggiori informazioni da parte di una KTM che punta a essere più dinamica con il lancio di nuovi modelli, adesso che sembra essere superato il periodo difficile che ha vissuto negli ultimi anni.

Sebbene KTM mantenga una presenza importante in MotoGP, gran parte dei suoi successi nelle competizioni derivano ancora dai programmi off-road, anche se Neumeister ammette che l'azienda sta ora attribuendo maggiore importanza alla sua gamma di moto stradali.

Il segmento offroad è rimasto stabile per molti anni, e noi proveniamo dall'offroad; è nel nostro DNA originario, quindi motocross, enduro, offroad e Dakar... ma non è cresciuto in modo significativo. Il segmento stradale del mercato è diventato quindi un'area molto importante per KTM. Realizziamo metà del nostro fatturato con i modelli stradali. Perciò, vogliamo dimostrare questa competenza, non partecipando a campionati nazionali minori, ma puntando ai vertici e dimostrando non solo di essere competitivi, ma anche di voler essere un punto di riferimento per gli altri sotto certi aspetti.

Neumeister ha poi accennato all'importanza della MotoGP per le moto di serie dell'azienda.

Per l'esperienza su strada la MotoGP è davvero importante. Abbiamo appena lanciato la nostra KTM 990 RC R e la nostra nuova 990 RC R Cup. Questo modello deriva a tutti gli effetti dalla MotoGP, anche se non abbiamo un motore V4! Vogliamo assolutamente ampliare la nostra gamma RC; la 990 è stata la prima e avremo anche una 790 e una 490, come altri marchi con una presenza di fascia media e bassa in un segmento in crescita. Siamo davvero orgogliosi che la KTM 990 RC R abbia vinto così tanti test comparativi rispetto ad altri modelli.

Fonte: Visordown

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