Ride KTM cresce ancora: più tour, formazione e test ride in tutto il mondo

Tour in Italia, Croazia, Romania e Sudafrica, corsi con istruttori qualificati e prove su strada

Ride KTM offre un lungo elenco di tour, iniziative di formazione, eventi in pista e opportunità di test ride. L'obiettivo è sempre stato chiaro: creare un qualcosa che i motociclisti potessero sfruttare per muovere i primi metri nel mondo KTM o approfondire il loro legame con il marchio. Ora, a quasi 35 anni di distanza, Ride KTM si è evoluto diventando una serie di appuntamenti pensati per incoraggiare un numero sempre maggiore di persone ad andare in moto, offrendo una gamma sempre più ampia di esperienze.

Quello che è iniziato come ''KTM Adventure Tours'' è diventato nel tempo qualcosa di molto più ampio. Naturalmente le origini non si dimenticano e gli Adventure Tours sono un punto di riferimento del programma Ride, e in tutto il mondo si svolgono diversi eventi ai quali il pubblico può ancora partecipare.

Ride KTM

La passione per le due ruote

L'amore per le moto è il baricentro di Ride KTM. Non è riservato a pochi eletti perché tutti possono accedere alle esperienze che offre semplicemente prenotandosi online. Per esempio, nei prossimi tre mesi, ci saranno diversi tour incentrati sull'enduro, in particolare eventi in Sudafrica che saranno guidati nientemeno che da Alfie Cox, nove volte vincitore del Roof of Africa, vincitore dell'Erzbergrodeo e secondo classificato alla Dakar.

Per chi non ha voglia di viaggiare così lontano, sono disponibili anche diversi tour prenotatili in tutta Europa, tra cui tour in Romania, Croazia, Italia e altro ancora.

Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito web ufficiale di KTM (cliccate qui), dove è possibile trovare anche maggiori informazioni sui diversi eventi formativi offerti dall'azienda. Sono ancora disponibili diversi corsi di guida su strada e fuoristrada che aiutano i motociclisti ad affinare la propria sensibilità o a correggere le proprie abitudini sbagliate. I programmi sono tenuti da istruttori qualificati e in ambienti controllati per rendere le sessioni tanto piacevoli quanto pratiche e sicure.

Ride KTM

Per chi desidera scendere in pista, la nuova KTM 990 RC R Cup è la soluzione ideale. Tuttavia, al momento, i posti per le ultime tre gare della stagione sono già esauriti. KTM dichiara che potrebbero rendersi disponibili ulteriori posti, sebbene non vi siano garanzie in tal senso.

Infine, KTM offre ai clienti anche la possibilità di provare una delle sue moto durante la visita al museo Motohall. Da aprile a ottobre, i motociclisti possono scegliere tra una selezione di modelli KTM disponibili a noleggio, sia per un giro di quattro ore abbinato a una visita al Museo KTM, sia per un'avventura di più giorni. È disponibile anche l'abbigliamento protettivo.

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