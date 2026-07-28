Bajaj guarda al futuro di KTM: pronta ad accogliere un partner strategico

Bajaj ha permesso a KTM di riprendersi e tornare a crescere dopo un periodo di difficoltà. I risultati finanziari di KTM del primo periodo del 2026 indicano che il lavoro svolto fino a ora dal Gruppo indiano è stato positivo. Ora, Bajaj ha annunciato di essere aperta alla possibilità di coinvolgere un partner strategico per KTM. Pare non ci sia fretta ma si tratta di una possibilità su cui sta ragionando il Gruppo indiano.

Investitori si, ma a condizioni ben precise

Prima ricordiamo un po' di numeri del ''salvataggio'' di KTM. Nel 2025 Bajaj ha concesso a KTM un prestito di 450 milioni di euro, utilizzato essenzialmente per mantenere in vita l'azienda, avviare la sua ristrutturazione e finanziare la procedura approvata dal tribunale. Da allora, Bajaj ha concesso ulteriori prestiti per circa 350 milioni di euro ed è diventata l'azionista di maggioranza di KTM. Infatti, oggi detiene una quota del 74,9% in KTM. Bajaj ha chiarito che non è in corso una ricerca attiva di un partner. Tuttavia, l'azienda è aperta a un'eventuale alleanza. Ci sono, però, delle condizioni ben precise. Infatti, qualsiasi potenziale investitore dovrà essere in linea con gli obiettivi a lungo termine di Bajaj per KTM.

Il piano industriale prevede la progressiva integrazione della catena di approvvigionamento di KTM nella rete produttiva globale di Bajaj. Scelta che dovrebbe permettere di migliorare i margini di profitto e ridurre i costi operativi. Affiché funzioni, però, è necessario mantenere gli stessi standard qualitativi che ci aspetta dalle KTM prodotte in Austria, anche dopo il trasferimento della produzione in India.

KTM EXC 6DAYS 2027

Se Bajaj riuscirà a mantenere alta la qualità delle moto KTM anche dopo aver spostato una parte maggiore della produzione in India, allora l'operazione potrebbe diventare interessante per aziende che hanno risorse finanziarie sufficienti da poter investire. Del resto, come già accennato all'inizio, il piano di risanamento di KTM sta dando i suoi frutti.

Dopo un 2025 molto difficile, i numeri di KTM sono in crescita su tutta la linea. Nel secondo trimestre del 2026, sono state vendute 48.672 moto a marchio KTM, Husqvarna e GasGas al di fuori del mercato indiano. Stiamo parlando di un incremento del 71% rispetto al secondo trimestre del 2025. E per quanto riguarda, invece, il primo semestre del 2026, le vendite si sono attestate a quota 147.572 moto. Si tratta di un aumento di circa l'81%. Nello stesso periodo dello scorso anno, infatti, erano state vendute 81.336 moto.

Insomma, l'azienda sta tornando a crescere e quindi adesso potrebbe diventare interessante agli occhi degli investitori. Non rimane che attendere per scoprire se qualcuno si farà avanti.

Fonte: RideApart

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