KTM 450 SMR 2027, "esplosiva" come sempre: ecco quanto costa

KTM 450 SMR 2027 punta a essere ancora una volta il punto di riferimento nel segmento delle Supermoto da competizione, forte di un'anima racing e di una dotazione tecnica di altissimo livello. Il nuovo Model Year mantiene inalterate le caratteristiche tecniche molto apprezzate e introduce un nuovo look e soprattutto una copertura estesa grazie alla nuova Garanzia Premium del Produttore.

Caratteristiche tecniche

Il cuore pulsante è sempre un motore monocilidrico da 450 cc da 63 CV pensato per essere reattivo e offrire le massime prestazioni in pista. Il pacchetto tecnico comprende mappature motore, il Traction Control, il Launch Control e la frizione antisaltellamento SUTER.

KTM 450 SMR 2027

Per quanto riguarda, invece, la ciclistica, il telaio, caratterizzato da punti di fissaggio rinforzati, garantisce stabilità, precisione e un'elevata confidenza in curva, rendendo intuitive anche le derapate in uscita. Troviamo poi sospensioni WP XACT di alta gamma, con forcella a cartuccia chiusa da 48 mm e monoammortizzatore completamente regolabile. L'impianto frenante è della Brembo per le massime prestazioni anche nell'utilizzo più estremo come in pista.

Massima attenzione all'ergonomia. KTM 450 SMR 2027 è stata studiata per offrire il massimo controllo alla centralizzazione delle masse, fino alle sovrastrutture che agevolano il posizionamento del pilota. Inoltre, la casa austriaca ha studiato accorgimenti che rendono la manutenzione semplice e veloce, come l'airbox facilmente accessibile e il sistema di chiusura filettato del radiatore.

Nuova livrea

Per il 2027, KTM 450 SMR adotta una nuova livrea arancione, impreziosita da paramani, cerchi, silenziatore e sella neri, che esalta il look aggressivo e la vocazione racing. Nel catalogo KTM PowerParts sono presenti un'ampia gamma di accessori e componenti per personalizzare la moto e aumentarne la competitività. Oltre alla garanzia standard del costruttore prevista per ogni motocicletta KTM, la KTM 450 SMR 2027 è coperta dalla nuova Garanzia Premium del Costruttore, inclusa senza costi aggiuntivi.

KTM 450 SMR 2027

Prezzo

KTM 450 SMR 2027 è disponibile nelle concessionarie a 13.250 euro.

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