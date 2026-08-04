KTM, sconti e Tech Pack incluso: le offerte sulla gamma 2026

Per l'estate, KTM ha deciso di offrire una serie di promozioni a tutti coloro che intendono acquistare una nuova moto. Fino al 30 settembre 2026, dunque, la casa austriaca propone promozioni dedicate alla gamma Street e Offroad. L'iniziativa promozionale offre vantaggi fino a 1.000 euro, prezzi promozionali su alcuni dei modelli più richiesti e il Tech Pack incluso su una selezione delle moto in gamma.
Tra i modelli in offerta in questo periodo ci sono le moto delle famiglie Duke, SMC R, Adventure, Enduro e Motocross. Il Tech Pack viene inoltre incluso senza costi aggiuntivi su modelli come 990 DUKE, 1390 Super Duke R e 1390 Super Duke R EVO.
Per quanto riguarda la gamma off-road, KTM propone vantaggi cliente fino a 850 euro sull'intera gamma EXC, EXC-F, SX e SX-F MY26, comprese le numerose versioni speciali. Ecco le offerte su ogni singolo modello KTM in promozione.
KTM, offerte sulle naked
- KTM 125 Duke: 4.690 euro
- KTM 390 Duke: 5.490 euro
- KTM 990 Duke: 12.990 euro con Tech Pack
- KTM 1390 Duper Duke R: 20.990 euro con Tech Pack
- KTM 1390 Super Duke R Evo: 22.990 euro con Tech Pack omaggio
KTM, offerte sulle Supermoto
- KTM 125 SMC R: 4.790 euro
- KTM 390 SMR C: 5.640 euro
- KTM 690 SMC R: 12.980 euro con 1.000 euro in abbigliamento e accessori
KTM, offerte sulle Sual Sports
- KTM 125 Enduro R: 4.890 euro
KTM, offerte sulle Adventure
- KTM 390 Adventure R 2025: 6.990 euro
- KTM 390 Adventure X: 5.490 euro
- KTM 790 Adventure: 10.790 euro con Tech Pack
- KTM 890 Adventure R 2025: 16.290 euro
KTM, offerte sulle motocross 2 tempi
- KTM 125 SX: 9.410 euro
- KTM 250 SX: 10.290 euro
- KTM 300 SX: 10.689,98 euro
KTM, offerte sulle motocross 4 tempi
- KTM 250 SX-F: 10.740 euro
- KTM 350 SX-F: 11.190 euro
- KTM 450 SX-F: 11.540 euro
KTM, offerte sulle enduro 2 tempi
- KTM 300 EXC Hardenduro: 12.740 euro
- KYM 300 EXC 6Days: 11.940 euro
KTM, offerte sulle enduro 4 tempi
- KTM 350 EXC-F 6Days: 12.350 euro
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).