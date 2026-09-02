KTM 490 Duke, nuove foto spia: ecco cosa sappiamo sulla futura naked

KTM sta lavorando per rinnovare e ampliare la sua gamma di moto e tra le novità in arrivo c'è nuova KTM 490 Duke che andrà a colmare il vuoto tra la 390 e la 790. Il nuovo modello già protagonista di passati scatti spia, è stato nuovamente pizzicato sulle strade europee durante una sessione di test. Il prototipo, sebbene ancora in fase di sviluppo, rivela alcuni dettagli interessanti sul telaio, sulla ciclistica e su altri componenti.

Cosa sappiamo sulla KTM 490 Duke?

Il prototipo appare ancora incompleto con diverse parti della carena e non solo, mancanti. Il gruppo ottico anteriore, il quadro strumenti e gli specchietti retrovisori sembrano essere stati presi in prestito dalla 390 Duke. Tuttavia, il telaio, la ciclistica e le ruote sembrano essere quelli definitivi.

KTM 490 Duke

La moto è caratterizzata da un telaio a traliccio in tubi d'acciaio che utilizza il motore come elemento portante. Tuttavia, KTM sembra aver abbandonato il telaietto posteriore in composito della 390 Duke, a favore di un telaietto a traliccio imbullonato. Il sistema di scarico sembra essere quello definitivo. Vediamo poi cerchi da 17 pollici. L'impianto frenante è composto da un disco all'anteriore e uno a posteriore con pinze radiali WP.

Il cuore pulsante della nuova 490 Duke sarà un motore bicilindrico di cilindrata leggermente inferiore a 500 cc. Alcune indiscrezioni parlano di una potenza compresa tra 55 e 65 CV. Non dovrebbe nemmeno mancare una versione depotenziata da poter guidare con la patente A2.

KTM 490 Duke

Questo motore sarà poi utilizzato anche su altri modelli come la KTM 490 Adventure e, forse, persino una RC 490.

Quando il debutto?

Pare che bisognerà attendere un po' visto che la nuova piattaforma su cui poggerà la KTM 490 Duke è ancora in fase di sviluppo. Si parla del prossimo anno. Possiamo quindi aspettarci il suo debutto a EICMA 2027, con un lancio sul mercato all'inizio del 2028.

Fonte: Motorrad-Magazine

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