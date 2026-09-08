KTM 690 Rally 2027: per sognare i raid (e non solo sognarli)

Per anni la KTM 690 Enduro R è stata la tela bianca preferita dagli appassionati delle grandi avventure in fuoristrada. La compravi e poi cominciava il solito percorso: torretta da navigazione aftermarket, cupolino protettivo, serbatoi maggiorati e accessori vari per trasformarla in una vera moto da raid.

A Mattighofen lo sapevano benissimo, e per la gamma 2027 hanno deciso di fare tutto in casa: nasce così la nuova KTM 690 Rally 2027, l'erede spirituale dell'intramontabile KTM 640 Adventure dei primi anni Duemila.

KTM 690 Rally 2027

Nata in fabbrica, pronta per la concessionaria

L'obiettivo di questa operazione è molto pratico: offrirti una moto già pronta per l'avventura direttamente nello showroom, evitando di doverti districare tra kit di terze parti e modifiche fai-da-te (ammesso che la cosa ti dispiacesse).

La base resta la solida piattaforma dual-sport della 690 Enduro R, ma con un telaio aggiornato che integra attacchi strutturali dedicati per sostenere la torretta e la nuova sovrastruttura.

L'ergonomia snella e l'impostazione generale sono studiate per garantirti il giusto controllo sia quando guidi in piedi sulle pedane nei tratti tecnici, sia quando ti ritrovi a macinare tappe di centinaia di chilometri per più giorni consecutivi.

KTM 690 Rally 2027

Torretta da gara e 20 litri di serbatoio

A livello estetico l'impatto è immediato e richiama senza filtri il mondo dei raid nel deserto. Sul frontale svetta la nuova torretta rally con cupolino trasparente e gruppo ottico derivato in linea diretta dalla KTM 450 Rally da competizione. La modifica più sostanziale per chi viaggia riguarda però l'autonomia: l'aggiunta di due serbatoi anteriori supplementari per un totale di 7 litri porta la capacità totale del carburante a 20 litri.

Particolarmente intelligente la gestione della benzina: attraverso il blocchetto sul manubrio puoi selezionare manualmente se pescare dal serbatoio anteriore o da quello posteriore. Di conseguenza, anche la spia della riserva sul cruscotto fa riferimento all'elemento che stai utilizzando in quel momento. Un altro dettaglio pratico pensato per l'uso reale è il vano porta-attrezzi integrato dietro la carenatura laterale destra, posizionato alle spalle del radiatore: è protetto dagli urti e dagli impigliamenti, e ti permette di recuperare chiavi e ferri senza dovere ogni volta smontare la sella.

KTM 690 Rally 2027

Motore LC4 aggiornato e ciclistica WP XPLOR

Sotto le carene batte l'ultima evoluzione del collaudato monocilindrico KTM LC4 (omologato Euro 5+), affinato con nuovi carter, alimentazione evoluta, circuito di lubrificazione ottimizzato, scatola filtro e sistema d'aspirazione rivisti. Al di là dei dati puri, il punto di forza di questo motore sulle lunghe distanze resta la facilità di gestione: gli intervalli di manutenzione prevedono il cambio olio ogni 15.000 km e il controllo del gioco valvole ogni 30.000 km, cifre decisamente rassicuranti se stai pianificando traversate impegnative.

Per quanto riguarda il reparto sospensioni, la ciclistica si affida a componenti di altissimo livello. All'anteriore troviamo una forcella WP XPLOR USD da 48 mm a funzioni separate (compressione sullo stelo sinistro e ritorno su quello destro, regolabili con i registri in cima agli steli). Al posteriore lavora un monoammortizzatore WP XPLOR completamente regolabile in precarico e idraulica (alta e bassa velocità, anche in ritorno), abbinato a un leveraggio dedicato per assicurare 250 mm di escursione della ruota.

KTM 690 Rally 2027

Elettronica completa e tecnologia di bordo

Anche la dotazione tecnologica è stata aggiornata secondo i canoni più recenti. La strumentazione conta su un display TFT da 4,2 pollici affiancato da blocchetti retroilluminati a quattro direzioni. Sotto la pelle agisce una piattaforma inerziale 6D che sovrintende al funzionamento di Cornering ABS e Cornering MTC (controllo di trazione sensibile all'angolo di piega).

Le mappe motore disponibili sono tre: Street, Offroad e Rally. Selezionando quest'ultima, puoi sfruttare la funzione Dynamic Slip Adjust, che aumenta automaticamente il pattinamento consentito alla ruota posteriore quando serve più trazione, per ottenere la spinta ideale sui fondi smossi. Se invece preferisci la guida analogica pura nell'offroad più tecnico, sia l'ABS che il controllo di trazione possono essere disattivati del tutto premendo un unico tasto dedicato.

Completano il quadro la connettività KTMconnect per la navigazione Turn-by-Turn, la gestione di musica e chiamate, una presa USB-C affiancata dalla classica presa a 12V e la possibilità di richiedere il Cruise Control opzionale per i trasferimenti più lunghi. Come da tradizione per il marchio austriaco, sarà disponibile una linea dedicata di accessori KTM PowerParts e abbigliamento tecnico PowerWear.

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