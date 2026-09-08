Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2027, ancora la più estrema

KTM 300 EXC HARDENDURO non ha certo bisogno di grandi presentazioni e dal giorno del suo debutto rappresenta la proposta più estrema della gamma enduro della casa austriaca. Si tratta di un modello pensato espressamente per i piloti che affrontano i terreni più duri e le sfide più impegnative. Modello che per il 2027 si aggiorna con piccoli ritocchi che riguardano principalmente l'estetica. La meccanica, infatti, non cambia.

Dotazione esclusiva ''Ready to Race''

Il cuore pulsante rimane sempre il motore monocilindrico di 293,15 cc a due tempi abbinato a un cambio a 6 marce. Motore che è incastonato in un telaio a traliccio centrale con doppia culla in acciaio. La ciclistica è affidata davanti a una forcella a steli rovesciati WP XACT con escursione di 300 mm, regolabile in estensione e compressione. Dietro invece è presente un ammortizzatore WP XPLOR con PDS regolabile nel precarico con escursione di 310 mm. Peso senza benzina di 105,9 kg.

KTM 300 EXC HARDENDURO 2027

La versione 2027 si presenta con una nuova grafica che rafforza ancora di più la presenza della moto all'interno della gamma enduro KTM e la rende perfettamente riconoscibile.

KTM 300 EXC HARDENDURO può contare su di una dotazione tecnica di alto profilo che la differenzia dal resto della gamma Enduro KTM. Tra le altre cose, troviamo:

Grafiche dedicate

Telaio arancione

Paracolpi manubrio HARDENDURO

Manopole ODI lock-on morbide di colore grigio

Sella Factory nera con rivestimento antiscivolo

Selettore mappe

Kit protezioni telaio Factory arancione

Ruote Factory con cerchi Excel neri, raggi neri, mozzi e nippli arancioni

Pneumatici Metzeler 6Days Extreme con gomma posteriore morbida

Kit paramani avvolgenti

Ventola radiatore

Piastre di sterzo ricavate dal pieno CNC anodizzate nere

Forcella WP XACT Closed Cartridge con registri di precarico sui piedini

Piastra paramotore

Disco freno anteriore flottante

Protezione disco freno anteriore

Disco freno posteriore pieno

Cavetto di sicurezza per il freno posteriore

Protezione disco freno posteriore arancione

Corona posteriore arancione Supersprox Stealth

Tappo olio arancione

Protezione cilindretto attuatore frizione

Cinghie di sollevamento anteriori e posteriori

Supporti motore anodizzati neri

Prezzo

Disponibile nelle concessionarie a particolare da questo mese di settembre, KTM 300 EXC HARDENDURO 2027 è proposta al prezzo di 13.590 euro IVA inclusa, franco concessionario.

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