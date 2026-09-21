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KTM lancia la Promo Flash Offroad: 500 euro da spendere in accessori

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1 ora fa - 500 euro di voucher fino al 26 settembre

Ecco chi può ottenere il voucher da 500 euro e per quali prodotti può essere utilizzato
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In occasione della grande festa di EICMA Riding X Fest che si è svolta lo scorso weekend, KTM ha deciso di lanciare un'offerta chiamata ''Promo Flash Offroad'' dedicata agli appassionati del fuoristrada. Promozione valida fino al 26 settembre. Dunque, solo pochi giorni per poterne approfittare.

Voucher di 500 euro per accessori

Più nel dettaglio, tutti coloro che entro il 26 settembre acquisteranno una nuova KTM della gamma a ruote alte Enduro o Motocross, riceveranno un voucher del valore di 500 euro. Come si potrà spendere? Non si potrà utilizzare come sconto per la moto ma potrà essere usato per l'acquisto di abbigliamento, accessori e parti speciali originali.

Rientrano nell'offerta di KTM, tutte le moto vendute sia durante EICMA Riding X Fest 2026 e sia presso i concessionari ufficiali aderenti fino a sabato 26 settembre 2026. Chi, quindi, acquisterà una nuova KTM EXC o SX in questi giorni, potrà ottenere questo buono di 500 euro per l'acquisto di prodotti Powerwears e Powerparts. Maggiori informazioni presso le concessionarie.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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