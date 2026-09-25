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KTM, arriva la Flash Promo: Tech Pack incluso sulle moto stradali

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2 ore fa - Promozione speciale fino al 3 ottobre per le moto stradali

Dal 25 settembre al 3 ottobre chi acquista una nuova moto stradale KTM compatibile può ricevere il Tech Pack incluso nel prezzo
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Da oggi 25 settembre e fino al 27 settembre si tiene l'evento Eternal City Moto Show, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote in cui è possibile scoprire da vicino, confrontare e provare le ultime novità della gamma KTM. Sotto i riflettori, dunque, ci saranno le novità KTM 2026 esposte all'interno di un'area dedicata. Sarà inoltre possibile effettuare test ride in tutto il weekend.

In occasione di questo appuntamento che si svolge presso la location del Gazometro di Roma, KTM ha deciso di lanciare una speciale Flash Promo dedicata alla gamma stradale.

L'offerta KTM

Dunque, solamente dal 25 settembre e fino al 3 ottobre, tutti coloro che acquisteranno una nuova KTM stradale riceveranno il Tech Pack incluso nel prezzo. La casa austriaca ricorda che la promozione è valida sui modelli compatibili ed è cumulabile con le altre iniziative commerciali attive presso la rete ufficiale KTM.

Chi quindi è in procinto di comprare un moto stradale KTM può approfittare di questa breve finestra temporale per includere il Tech Pack senza costi aggiuntivi. Ricordiamo che il Tech Pack sblocca tutte le funzionalità elettroniche avanzate per i piloti che cercano più prestazioni e possibilità di personalizzare i controlli.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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